QUEBEC CITY, Sept. 23, 2020, ein führender Anbieter von ADAS- und AD-Sensortechnologien der Stufen 1 bis 5, freut sich bekanntzugeben, dass das Unternehmen für seinen Leddar Pixell bei einer Preisverleihung am 10. September in Shenzhen, China, die Auszeichnung für herausragende und innovative Produkte von der Shenzhen Automotive Electronics Industry Association (SZAEIA) erhalten hat.



Der Preis für herausragende und innovative Produkte konzentriert sich auf Produkte, die Auswirkungen auf die chinesische Automobilindustrie haben. Im Laufe der Jahre hat sich die Auszeichnung aufgrund ihres strengen Bewertungsprozesses und der erstklassigen Expertenjury eine Vertrauensbasis in der chinesischen Automobilindustrie geschaffen. Die Preisträger werden von der internationalen Automobilindustrie weitläufig anerkannt und respektiert. Die Auszeichnungen werden an eine breite Palette von Unternehmen vergeben, die die chinesische Automobilindustrie unterstützen, darunter große und mittlere Automobilunternehmen, Fahrzeughersteller, Tier 1-2-Zulieferer, Universitäten und wissenschaftliche Forschungseinrichtungen.

Diese Auszeichnungen haben bedeutende Beiträge zur Förderung von Automobiltechnologien und innovativen Aktivitäten geleistet und haben einen enormen Einfluss und eine bedeutende Stellung nicht nur in der chinesischen Automobilindustrie, sondern auch in der internationalen wissenschaftlichen Gemeinschaft. Die Automotive Electronics Industry Association (AEIA) von Shenzhen wurde 2010 gegründet und ist eine gemeinnützige Organisation, die aus Unternehmen im Bereich der Autoelektronik und verwandten Bauteilen in Shenzhen besteht und derzeit über 500 Mitglieder in ganz China hat.

Der Leddar Pixell ist der robusteste Festkörper-LiDAR auf dem Markt. Dieser Sensor bietet ein horizontales 180-Grad-Sichtfeld und kann eine 360-Grad-Abdeckung eines Fahrzeugs bereitstellen, wenn vier Module verwendet werden. Der Leddar Pixell bietet erstklassige Stoß- und Vibrationsfestigkeit, die den Anforderungen von ISO 16750-3 entsprechen und die SAE J1455-Norm für das starke Eindringen von Staub erfüllt. Damit ist der Leddar Pixell für den Einsatz in Industriefahrzeugmärkten positioniert, die Robustheit und Langlebigkeit erfordern. Außerdem ist der Leddar Pixell IP67-zertifiziert und bietet eine mittlere störungsfreie Zeit von mehr als 148.000 Stunden, was dem Zehnfachen von Scan-Lösungen entspricht.

Der Leddar Pixell ist ideal für Shuttles, Robotertaxis, ADVs und andere Geländefahrzeuge, die in Bau-, Landwirtschafts- und Bergbauumgebungen eingesetzt werden.

"LeddarTech fühlt sich sehr geehrt, für den Leddar Pixell den Preis für hervorragende und innovative Produkte von der Shenzhen Automotive Electronics Industry Association (SZAEIA) zu erhalten", so Dr. David Cheskis, Vice-President of Product Management bei LeddarTech. "Der Leddar Pixell wurde erstmals auf der CES 2020 mit einem Preis ausgezeichnet, und diese Auszeichnung von einer so angesehenen Organisation wie der SZAEIA ist von Bedeutung." Dr. Cheskis fuhr fort: "LeddarTech hat sich zum Ziel gesetzt, Produkte und Lösungen zu entwickeln, die mehr Sicherheit ermöglichen und gleichzeitig ADAS und AD beschleunigen. Der Leddar Pixell, der weltweit eingesetzt wird, ist ein Beispiel für unsere innovative und wegweisende Produktstrategie."

Über LeddarTech

LeddarTech ist führend auf dem Gebiet der Umgebungssensorik für autonome Fahrzeuge und fortgeschrittene Fahrerassistenzsysteme. LeddarTech wurde 2007 gegründet und hat sich zu einem Unternehmen für die umfassende End-to-End-Umgebungssensorik entwickelt, indem es seinen Kunden mit der Sensor-Fusion- und Wahrnehmungsplattform LeddarVision die Möglichkeit bietet, kritische Sensorik- und Wahrnehmungsprobleme in der gesamten Wertschöpfungskette des Automobil- und Mobilitätsmarktes zu lösen. LeddarTech liefert eine kostengünstige, skalierbare und vielseitige LiDAR-Entwicklungslösung für Tier-1-2-Systemintegratoren in der Automobilindustrie, die es diesen ermöglicht, Solid-State-LiDAR-Lösungen für den Automobilbereich auf Basis der LeddarEngine zu entwickeln. LeddarTech verfügt über 14 Generationen von Solid-State-LiDAR-Lösungen auf Basis der LeddarEngine-Plattform, die rund um die Uhr in rauen Umgebungen betrieben wird. Diese Plattform wird aktiv in autonomen Shuttles, Lastwagen, Bussen, Lieferfahrzeugen, Smart Cities/Factories und Robotaxi-Anwendungen eingesetzt. Das Unternehmen ist mit über 95 patentierten Technologien (erteilt oder angemeldet) für zahlreiche Innovationen im Bereich hochmoderner Fernerkundungsanwendungen für Automobile und Mobilität verantwortlich, die Fahrerassistenzsysteme und die Möglichkeiten im Bereich des autonomen Fahrens der Stufen 1 bis 5 erweitern.

Weitere Informationen über LeddarTech finden Sie unter www.leddartech.com und auf LinkedIn , Twitter , Facebook und YouTube .

Kontakt:

Daniel Aitken, Vice-President, Global Corporate Marketing and Communications, LeddarTech Inc.

Tel.: +1-418-653-9000, Durchwahl 232 daniel.aitken@leddartech.com

Leddar, LeddarTech, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, VAYADrive, VayaVision und zugehörige Logos sind Marken oder eingetragene Marken von LeddarTech Inc. und seinen Tochterunternehmen. Alle anderen Marken, Produktnamen und Markenzeichen sind oder können Marken oder eingetragene Marken sein, die zur Kennzeichnung von Produkten oder Dienstleistungen ihrer jeweiligen Eigentümer verwendet werden.