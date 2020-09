In der Nacht auf Mittwoch fiel der Kurs der Gemeinschaftswährung Euro bis auf 1,1675 Dollar und kostete damit so wenig wie seit Ende Juli nicht mehr. Der Euro war bereits am Dienstag zeitweise weniger als 1,17 Dollar wert gewesen, konnte sich dann aber wieder etwas erholen.Der US-Dollar legte auch gegenüber dem Franken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...