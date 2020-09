Unsere letzte Kommentierung zur Aktie des britisch-niederländischen Ölkonzerns Royal Dutch Shell überschrieben wir mit "Chance auf Bodenbildung?". Das war am 25.08. Mittlerweile sind ein paar Tage ins Land gegangen und die Situation hat sich für die Aktie aus charttechnischer Sicht weiter verschärft. Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem "[…] In der Folgezeit entpuppte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...