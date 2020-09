Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch an ihre Vortagesgewinne mit weiteren Aufschlägen anknüpfen. Positive Vorgaben kamen dabei aus Übersee: An der Wall Street hatte sich die Stimmung im Späthandel deutlich aufgehellt. Vorbörslich erreichten auch positive Konjunkturdaten aus Deutschland den Markt.Eine halbe Stunde vor Handelsbeginn notierte eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX um 0,79 Prozent ...

