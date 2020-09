Die neu entwickelte Natur-Schale von San Lucar, Marke für Obst und Gemüse in Premiumqualität, soll den Einsatz von Plastik in Verpackungen reduzieren. Dabei sollen alternative Materialien verwendet werden, die ökologischer sind aber gleichzeitig auch für die optimale Aufbewahrung der Produkte sorgen, in Bezug auf Qualität und Frische. So besteht die Natur-Schale zu 94% aus Papier, welches FSC-zertifiziert ist und aus nachhaltigen Quellen stammt. Darüber hinaus ist es besonders resistent gegen Feuchtigkeit. Diese Eigenschaft ist entscheidend für Produkte wie Beeren, die in den Kühlregalen von Supermärkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...