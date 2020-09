Berlin (ots) - Der Bürgermeister der Stadt Erkner (Landkreis Oder-Spree), Henryk Pilz, hofft bei der heutigen Anhörung zum Tesla-Werk in Grünheide auf eine sachliche Diskussion."Ich hoffe, das wird eine sachliche und konstruktive Veranstaltung", sagte der CDU-Politiker am Mittwoch im Inforadio vom rbb. Die Einwände gegen die Fabrik zeigten, "dass die Menschen sich mit ihrer Umwelt, ihrer Region und den Themen auseinandersetzen. Es haben alle ein Interesse daran, dass das ein sauberes Verfahren ist." Befürworter und Gegner hätten beide den gleichen Respekt verdient in der Sache.Pilz betonte, auch nach der Anhörung sei das Projekt nicht abgeschlossen. Er rechne damit, "dass immer noch neue Fragen aufkommen werden, gerade in der Auswertung der ganzen Sache." Dafür seien aber die Ämter da. Sie setzten sich mit allen gesetzlichen Fragen auseinander.Er erwarte zwar keine bösen Überraschungen, "aber schon noch einige Veränderungen und Sachen, die uns bewegen können", so Pilz. "Denn es sind ja für die Umfeldentwicklung noch viele andere Verfahren, die dann losgehen sollen. Wir kriegen ja eine zusätzliche Entwicklung und da hängen ja auch wieder neue Verfahren dran zur Genehmigung."Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Inforadio, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105280/4714342