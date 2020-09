Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh mit Verlusten gegenüber dem US-Dollar präsentiert. Die Gemeinschaftswährung notierte kurz vor 9.00 Uhr bei 1,1692 Dollar. Am Vorabend hatte sie bei 1,1707 Dollar notiert.Die aktuelle Schwäche der Gemeinschaftswährung begründet sich laut Experten durch die steigenden Corona-Infektionszahlen in Europa. Neu eingeführte Beschränkungen des alltäglichen Lebens könnten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...