Der Vista-X90 Lidar setzt neue Maßstäbe für den Automobilmarkt

Cepton Technologies, Inc., ein führender Anbieter von intelligenten Lidar-Lösungen, präsentiert mit dem Vista-X90 einen zukunftsweisenden Lidar-Sensor für Einsatz in Fahrzeugen. Der Preis des automotive-tauglichen Sensors liegt bei einem höheren Produktionsvolumen unter 1000 US-Dollar.

With a width of 120 mm, depth of 110 mm and a front-facing height of <45 mm, the compact, non-rotational Vista-X90 allows seamless vehicle integration. 2020 Cepton Technologies.

Der Vista-X90 ist das neueste Produkt der Cepton Vista-X-Sensorenfamilie für den Einsatz in der Automobilindustrie. Der Sensor setzt neue Maßstäbe durch seine hohe Leistung bei niedrigem Stromverbrauch und geringer Größe. Damit eignet sich der Vista-X90 ideal für den Einsatz in Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und autonomen Fahrzeugen (AVs). Bei einem Gewicht von weniger als 900 g kommt der Vista-X90 auf eine Reichweite von bis zu 200 m, bei 10 Reflexionsvermögen, einer hervorragenden Winkelauflösung von 0,13° und einem Stromverbrauch von unter 12 W. Der Sensor unterstützt Bildwiederholraten von bis zu 40 Hz.

Optimiert für die Integration in Fahrzeuge, verfügt der Vista-X90 über eine lizenzierbare Architektur, die auf Ceptons patentierter Micro Motion Technology (MMT) basiert. Bei MMT handelt es sich um eine reibungslose, spiegel- und rotationsfreie Lidar-Architektur, die eine hohe Auflösung und 3D-Bildgebung über eine große Reichweite ermöglicht. Gleichzeitig bietet die Technologie die nötige Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit, um den hohen Anforderungen der Automobilindustrie gerecht zu werden.

Der Vista-X90 basiert auf Ceptons neuartiger ASIC-Technologie. Der ISO26262 ASIL-B-Sensor unterstützt AUTOSAR- und Over-the-Air (OTA)-Funktionalität. Darüber hinaus verfügt er über erweiterte Möglichkeiten für die Kalibrierungen im Produktionswerk sowie für die extrinsische und dynamische Kalibrierung. Mit einer Breite von 120 mm, einer Tiefe von 110 mm und einer frontseitigen Höhe von weniger als 45 mm ist der Vista-X90 kompakt und somit leicht einbaubar. Das Sichtfeld von 90° x 25°, in Kombination mit dem richtungsgebundenen rotationsfreien Design ermöglicht eine nahtlose Integration in das Fahrzeug beispielsweise in der Frontverkleidung, hinter der Windschutzscheibe oder auf dem Dach.

Der Vista-X90 besteht aus leicht erhältlichen und kostengünstigen Komponenten und basiert auf einer in hoher Stückzahl produzierbaren, modularen und skalierbaren Architektur. Damit eignet sich der Lidar-Sensor ideal für die Großserienproduktion, um kostengünstige Lidar-Lösungen für ADAS- und AV-Anwendungen zu realisieren. Cepton hat seine Technologie an den weltgrößten Kfz-Scheinwerfer-Zulieferer Koito lizenziert. Damit besitzt Koito die nicht-exklusiven Rechte zur Herstellung und zum Verkauf der Lidar-Technologie von Cepton für Automobilanwendungen unter der Verwendung von Schlüsselmodulen von Cepton.

"Wir freuen uns darauf, den Vista-X90 vorstellen zu können den High-Performance-Lidar mit dem wahrscheinlich weltweit besten Preis-Leistungsverhältnis für Automobilanwendungen", sagt Dr. Jun Pei, CEO von Cepton. "Lidar-Systeme für den Einsatz in Fahrzeugen boten in der Vergangenheit entweder eine geringe Leistung zu akzeptablen Kosten oder aber eine hohe Leistung, waren dann aber für viele OEM-Anwendungen einfach zu teuer. Der Vista-X90 dagegen überbrückt erstmals diese Kluft, da er einen optimalen Mix aus Leistung, Zuverlässigkeit und Kosten liefert. Damit kommen wir unserem Ziel, Lidar als unverzichtbare Sicherheitskomponente weltweit in jedem Auto verfügbar zu machen, einen großen Schritt näher".

Der Vista-X90 soll im Jahr 2022 in Produktion gehen. Muster können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

Über Cepton Technologies, Inc.

Cepton bietet hochmoderne, intelligente, auf Lidar basierende Lösungen für eine Reihe von Märkten, darunter autonomes Fahren, ADAS, intelligente Verkehrssysteme, Sicherheit, Crowd-Analysen und Industrieroboter. Die patentierte MMT-basierte Lidar-Technologie von Cepton ermöglicht zuverlässige, skalierbare und kosteneffektive Lösungen, die eine 3D-Wahrnehmung mit großer Reichweite und hoher Auflösung für intelligente Anwendungen liefern.

Cepton wurde 2016 gegründet und wird von Branchenexperten mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung im Bereich Lidar und Advanced Imaging geleitet. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Kommerzialisierung von leistungsstarken und qualitativ hochwertigen Lidar-Lösungen für den Massenmarkt. Cepton hat seinen Sitz in San Jose, Kalifornien, USA. Darüber hinaus hat das Unternehmen Niederlassungen in Deutschland, Kanada, Grossbritannien, Japan und Indien um einen schnell wachsenden globalen Kundenstamm zu bedienen. Weitere Informationen finden Sie auf www.cepton.com, Twitter oder Linkedin.

