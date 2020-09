DJ EUREX/Erholung im DAX-Future läuft

FRANKFURT (Dow Jones)-Nach dem Kursabsturz zum Start in die Woche läuft am Aktienmarkt bereits den zweiten Tag in Folge eine Erholungsbewegung. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 33 auf 12.693 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.719,5 und das Tagestief bei 12.630 Punkten. Umgesetzt wurden rund 3.200 Kontrakte. Aus sehr kurzfristiger technischer Sicht deutet sich für die Charttechniker der Commerzbank nach dem Kursrutsch bis auf 12.478 Punkte eine Kurzfrist-Stabilisierung oberhalb dieser Marke an. Hierfür sprächen auch, dass am Dienstag das Kurstief oberhalb des Kurstiefs vom Montag gelegen habe und das Kurshoch deutlich unterhalb des Kurshochs am Montag sowie die fallende Volumen.

September 23, 2020

