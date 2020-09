100.000 Euro ist ein magischer Wert. Wer so viel Kapital besitzt, ist ganz sicher nicht arm. Aber so richtig reich fühlt man sich damit auch nicht. Für 100.000 Euro bekommt man eine vorzeigbare Limousine. Oder eine Gartenlaube in der Provinz. Doch sind das wirklich die Ziele, für die man so viel Kapital angespart hat? Konsum auf höherem Niveau mag für manche Anleger durchaus ein verführerisches Ziel sein. Aber warum nicht besser direkt in die ewige Rente gehen? Ein Kapitalstock von 100.000 Euro ...

