Trotz notwendiger Änderung der Unternehmensroutine, hat es das Verlagshaus geschafft, seine Leistung während des Lockdowns zu verdoppeln.

ABP Publishing veröffentlicht die Ergebnisse des zweiten Quartals, welche einen erheblichen Anstieg der Beliebtheit und des Interesses an Hörbüchern darlegen.

Bezugnehmend auf die Finanzberichte für das zweite Quartal ist der Absatz um 65% im Vergleich zu dem gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres gestiegen. Die bedeutsamsten Ergebnisse wurden auf dem französischen Markt erzielt, auf dem der Absatz verdoppelt wurde.

Bemerkenswerterweise änderten sich während der Quarantäne die Hörerinteressen. Beispielsweise wurden Beziehungs- und Erziehungshörbücher um 50% mehr gekauft als vor dem Lockdown. Hörer, die mehr Zeit mit ihren Familien verbringen mussten, suchten nach Wegen für einen besseren und respektvolleren Umgang mit ihren Liebsten. Laut den Bewertungen waren Hörbücher von ABP Publishing in solch außergewöhnlicher Situation ungemein hilfreich.

Die Durchschnittsbewertung der Hörbücher von ABP Publishing liegt bei Audible bei über 4.5 von 5.0. Darüber hinaus stieg die Zahl der Benutzer, die ein Hörbuch zu Ende gehört haben, um 33,5%. Die Hörer schätzen die ansprechenden Überschriften, die hohe Qualität der Begleitkommentare und die ins Auge springende Covergestaltung.

In der Organisation von ABP Publishing fanden entscheidende Veränderungen statt. Das Unternehmen hat neue Stellen im Redaktionsteam geschaffen. Zudem gab es einige praktische Kurse zur Arbeit im Home-Office, damit die Mitarbeiter auf die neuen Umstände vorbereitet wurden und weiterhin motiviert und am Unternehmensleben beteiligt blieben. Die Strategie führte schließlich dazu, dass die Produktion in allen Tochterunternehmen ABP Verlag, ABP Editions und ABP Editore anstieg. Außerdem wurde nach neuen Märkten und Partnern gesucht, vor allem in Schweden, der Türkei, Spanien, Norwegen und Japan.

Die beachtlichen Errungenschaften sind auf die kompetente und bedachte Unternehmensführung sowie auf die gemeinsamen Bemühungen aller Teammitglieder zurückzuführen. Hörbücher sind einzigartige Produkte, die einen kreativen und flexiblen Ansatz verlangen. Die Ergebnisse von ABP Publishing zeigen, dass das Unternehmen einen Weg gefunden hat, die Nachfrage nach Hörbüchern trotz der Schwierigkeiten 2020 hoch zu halten.

