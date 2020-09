Am Aktienmarkt gilt wie im Fußball - Jung und dynamisch ist gut, doch Erfahrung und etwas Ruhe zahlt sich am Ende auch aus. Das sehen auch unsere Abonnenten unseres Börsenbriefs so, in dem wir täglich die wichtigsten Entwicklungen am Markt aus Sicht der Behavioral Finance erklären. Warum diese so wichtig ist, das sehen Sie an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...