DJ Paritätischer warnt vor europäischem Abschottungspakt

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Angesichts des für Mittwoch angekündigten Asyl- und Migrationspaktes der EU-Kommission hat der Paritätische Gesamtverband vor einer weiteren Verschärfung der europäischen Abschottungspolitik auf dem Rücken von Schutzsuchenden gewarnt. "Wir brauchen keine neuen Lager, sondern eine Asylpolitik, die die Rechte der Schutzsuchenden achtet", sagte Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider mit Blick auf von EU-Innenkommissarin Ylva Johansson bereits angekündigte Pläne für neue Flüchtlingslager. Es sei "erschütternd, dass die europäische Asylpolitik zunehmend auf Abschottung und Abschreckung schutzsuchender Menschen setzt".

Nach Auffassung des Paritätischen Gesamtverbandes hat der Brand in dem griechischen Flüchtlingslager Moria noch einmal deutlich gemacht, dass große Lager an den EU-Außengrenzen nicht geeignet seien, Geflüchtete menschenwürdig unterzubringen. Der Paritätische kritisierte scharf, dass Asylanträge bereits an der EU-Grenze geprüft werden sollen, um Menschen schneller abschieben zu können. Eine faire und rechtsstaatliche Einzelfallprüfung sei so nicht möglich. Der Verband forderte, die sogenannte Dublin-3-Verordnung so zu reformieren, dass Verantwortung zwischen den EU-Staaten fair verteilt werde und die Rechte und Interessen der Schutzsuchenden gewahrt würden.

September 23, 2020 03:37 ET (07:37 GMT)

