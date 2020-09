"Lektionen zum Überleben unter Volksmusik-ZombiesDie Punkerin Katharina wollte ihrem Kumpel Donnie und dessen beiden Kollegen bloß den Gefallen tun, sie von einem Seminarwochenende in der Einöde abzuholen.Auf der Rückfahrt verfährt sie sich aber im Nebel in einem vergessenen Landstrich, irgendwo an der südsteirisch/ burgenländischen Grenze." Christian Scherl - Nebelland -> zum Buch mit Beispielseiten Weitere Bücher auf dem BSN-Virtual bookshelf.

Den vollständigen Artikel lesen ...