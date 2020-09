Rheinbach (ots) - Vor rund 19 Jahren brachte silentmaxx eines der ersten vollgedämmten PC-Gehäuse zur Geräuschreduktion von Computern auf den Markt - der Beginn einer Erfolgswelle. Mittlerweile gilt der PC-Hersteller als Pionier und Marktführer im Bereich lautloser Computer und arbeitet seit fast zwei Jahrzehnten kontinuierlich daran, Menschen beim Aufbau eines besseren Lebens- und Arbeitsraums zu unterstützen. Dabei hat sich das Unternehmen jedoch nicht allein die Zufriedenheit seiner Kunden zum Ziel gesetzt - auch die eigenen Mitarbeitenden stehen für silentmaxx stets im Fokus.Durch Effizienz und Qualität die Anforderungen der Kunden erfüllenBereits seit Firmengründung überzeugt der PC-Hersteller seine Kundschaft mit leistungsstarken, innovativen Produkten von hohem Restwert: Leise und unhörbare PC-Komponenten wie CPU-Kühler, passive Netzteile und gedämmte Gehäuse ermöglichen das lautlose und somit konzentrierte Arbeiten am Computer. Kunden wissen diese einzigartige Produkteigenschaft zu schätzen: "Durch unsere Produkte wird das Arbeitsumfeld deutlich ergonomischer und stressfreier gestaltet. Zudem schätzen besonders viele Stammkunden unsere Premium-Qualitäts-Produkte Made in Germany. So ist es uns möglich, alle Komponenten selbst herstellen zu können und nicht von Zulieferern abhängig zu sein", so Dirk Heising, Gründer und Geschäftsführer von silentmaxx. Allein qualitativ hochwertige Produkte reichen für einen langfristigen Erfolg jedoch nicht aus - oftmals ist der Service und Kontakt zum Kunden ausschlaggebend für eine positive Reputation. "Zuverlässigkeit und Erreichbarkeit haben für uns oberste Priorität. Wir halten intensiven Kontakt mit unseren Kunden, um genau über Wünsche und Anforderungen informiert zu sein und schnell auf die unterschiedlichsten Anfragen reagieren zu können", erklärt Dirk Heising. Der Erfolg am Markt sei - laut dem silentmaxx-Geschäftsführer - nicht nur in überlegenen Technologien, sondern vor allem in stetigen Verbesserungsbestrebungen begründet.Die Mitarbeiter als Grundlage des UnternehmenserfolgsUm die Produkte und Arbeitsabläufe stets zu optimieren und an die Markt- und Kundenanforderungen anzugleichen, bündelt silentmaxx die Potentiale aller Mitarbeiter: "Unser Erfolg basiert auf Enthusiasmus, Einsatz, Know-How, Professionalität, Kreativität und Erfindungsgeist jedes einzelnen Angestellten. Wir als Arbeitgeber sind uns bewusst, dass unsere Mitarbeiter die Säule unseres Unternehmens bilden", betont Dirk Heising. Die erfolgreiche Zusammenarbeit basiere vor allem auf Teamgeist, gegenseitigem Respekt und Vertrauen. Der Gründer und Geschäftsführer setzt dabei auf eine offene und ehrliche Kommunikation auf Grundlage von Fakten: "Wenn möglich, verwenden wir verschiedene Ansätze, um Effektivität und Objektivität zu gewährleisten. Letztendlich arbeiten wir alle für die Erreichung des gleichen Ziels - die Weiterentwicklung des Unternehmens - und ziehen an einem Strang". Eine enge Teamarbeit in einem unterstützenden und motivierenden Arbeitsumfeld sei daher von oberster Priorität für den langfristigen Erfolg des Unternehmens und die Erreichung des Gesamtwohls: Die Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit.Pressekontakt:silent systems® GmbHsilentmaxx®Industriestr. 40D-53359 RheinbachTel.: +49 2226 8084 0E-Mail: info@silentmaxx.dewww.silentmaxx.deOriginal-Content von: silent systems® GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144653/4714543