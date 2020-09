Die Zahlungsmoral der Firmen hat in der Schweiz bislang noch nicht unter der Coronakrise gelitten.Urdorf - Die Zahlungsmoral der Firmen hat in der Schweiz bislang noch nicht unter der Coronakrise gelitten. Sie hat sich in der ersten Jahreshälfte im Vergleich zum Vorjahr sogar verbessert, wie eine am Mittwoch vom Wirtschaftsinformationsdienst Bisnode D&B veröffentlichte Analyse zeigt. In der Schweiz wird etwa jede fünfte Rechnung, welche sich Firmen untereinander zustellen, zu spät bezahlt.

