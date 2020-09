Nach einer insgesamt zufriedenstellenden Marktentwicklung im ersten Halbjahr 2020 sind die Ablieferungen von Aluminiumtuben und insbesondere von Aluminium-Aerosoldosen in den deutschen Markt mittlerweile deutlich rückläufig, so der Gesamtverband der Aluminiumindustrie. Im ersten Halbjahr konnten die Ablieferungen von Aluminiumtuben nach Deutschland aufgrund einer stabilen Nachfrage aus der pharmazeutischen Industrie sogar um knapp sechs Prozent zulegen, während die Ablieferungen von Aluminium-Aerosoldosen im Vergleich zu den guten Vorjahreszahlen bereits im Rückwärtsgang waren. Alles in allem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...