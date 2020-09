FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS TUI PENCE PRICE TARGET TO 300 (400) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES CONVATEC TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL WEIGHT') - TARGET 240 (190) P - BARCLAYS RAISES MEDICLINIC INT. TO 'OVERWEIGHT'('EQUAL W.') - TARGET 350(400)P - BARCLAYS RAISES SPIRE HEALTHCARE TO 'EQUAL WEIGHT' ('UW') - TARGET 100 (120) P - CITIGROUP CUTS TUI PRICE TARGET TO 135 (150) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 350 (380) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 2150 (2250) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 1590 (1700) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES WILLIAM HILL PRICE TARGET TO 242 (137) PENCE - 'NEUTRAL' - INVESTEC CUTS BEAZLEY PLC TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 365 (500) PENCE - JEFFERIES CUTS CONVATEC TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 200 (240) PENCE - JEFFERIES RAISES CENTAMIN PRICE TARGET TO 290 (240) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 1750 (1350) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES POLYMETAL TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 2250 (1785) PENCE - JPMORGAN INITIATES BOOHOO WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 415 PENCE - JPMORGAN RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 900 (850) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES DIPLOMA TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 1960 (1850) PENCE - JPMORGAN RAISES VECTURA GROUP PRICE TARGET TO 130 (115) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 120 (165) P - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES G4S PRICE TARGET TO 170 (155) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 340 (320) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 4500 (3800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - ODDO BHF RAISES ASTRAZENECA TO 'BUY' (REDUCE) - ODDO BHF RAISES GLAXOSMITHKLINE TO 'BUY' (NEUTRAL) - RPT/BARCLAYS CUTS TUI PRICE TARGET TO 300 (400) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - RPT/ODDO BHF RAISES ASTRAZENECA TO 'BUY' (REDUCE) - PRICE TARGET 10200 (7600) PENCE - RPT/ODDO BHF RAISES GLAXOSMITHKLINE TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1810 (1840) PENCE - UBS CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 3400 (4425) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 720 (965) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 6550 (6300) PENCE - 'BUY'



