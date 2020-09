London (ots/PRNewswire) - QS Quacquarelli Symonds, globale Hochschulanalysten und Herausgeber der QS World University Rankings Reihe, veröffentlicht heute die erste Edition des QS World University Rankings: Masters in Supply Chain Management (https://www.topuniversities.com/business-masters-rankings/2021). Das neue Ranking ist Teil der Reihe zu spezialisierten Business Master Rankings wie dem Masters in Business Analytics, Finance, Management und Marketing sowie zum Full-Time MBA.Nunzio Quacquarelli, CEO von QS, sagt: "Unternehmen aus aller Welt suchen verstärkt nach Talenten im Bereich Supply Chain Management; sei es im Sektor E-Commerce, der seit Beginn der Pandemie rapide wächst, oder für Unternehmen, die sich auf die Distribution von Covid-19 Impfstoffen vorbereiten. Ähnlich des Wachstums im Bereich Data Analytics ist dieses ein aufstrebender Karriereweg für das nächste Jahrzehnt. Bei QS haben wir die Reihe an Business Master Rankings stetig mit den gefragtesten Karrierespezialisierungen erweitert und bieten zukünftigen Studenten aus aller Welt unabhängige Einblicke, um ihnen die Suche nach dem passenden Programm in ihrem gewünschten Studienfach zu erleichtern."Der Master in Supply Chain Management des MIT Center for Transportation & Logistics führt das Ranking mit insgesamt 46 gelisteten Kursen an. Der Master in Supply Chain Management der Universität Wien ist der drittbeste der Welt.Top 10 Masters in Supply Chain Management2021 Land1 MIT Center for Transportation & Vereinigte StaatenLogistics2 Michigan University (Ross) Vereinigte Staaten3 WU Vienna University of Economics and ÖsterreichBusiness4 Erasmus University (RSM) Niederlande5 Manchester (Alliance) Großbritannien6 USC (Marshall) Vereinigte Staaten7 Politecnico di Milano Italien8 Purdue University (Krannert) Vereinigte Staaten9 University of Washington (Foster) Vereinigte Staaten10 University College Dublin (Smurfit) Irland©QS Quacquarelli Symonds www.TopUniversities.comDie QS World University Rankings: Masters in Supply Chain Management werden zusammen mit den neuen Ausgaben der QS Rankings für Masters in Management, Masters in Finance, Masters in Business Analytics, Masters in Marketing und Full-Time MBA veröffentlicht. Die Metriken zur Erstellung der Rankings beinhalten Employability, Entrepreneurship and Alumni Outcome, ROI, Thought Leadership sowie Class and Faculty Diversity. Zusammen bilden die Rankings die bei Arbeitgebern gefragtesten Masterprogramme ab.Dr. Andrew MacFarlane, Rankings Manager bei QS, sagt: "Zusätzlich zu der Auswertung von den Programmen an sich zieht QS auch den globalen Ruf der Business Schools aus der Perspektive von knapp 37.000 Arbeitgebern und mehr als 34.000 Akademikern mit in die Wertung ein."Dr. MacFarlane fügt hinzu: "Unter den Top 50 des QS Masters in Management Rankings befinden sich fünf Programme aus Deutschland, vier unter den Top 100 des Full-Time MBA Rankings und drei in den QS Masters in Finance Rankings."Die Stanford Graduate School of Business führt das QS World University Rankings: Global Full-Time MBA (http://www.topmba.com/mba-rankings/2021)an, während The Wharton School auf den zweiten Platz fällt. In den Top 10 vertreten sind zudem HEC Paris, INSEAD, London Business School und IE Business School, was die globale Präsenz der heute führenden MBA-Programme unterstreicht.QS World University Rankings: Global MBA 2021 (Top 10)2021Rank 2020Rank Institution Location1 1= Stanford Graduate Vereinigte StaatenSchool of Business2 1= Penn (Wharton) Vereinigte Staaten3 3= MIT (Sloan) Vereinigte Staaten4 5 Harvard Business School Vereinigte Staaten5 7 HEC Paris Frankreich6= 3= INSEAD Frankreich6= 6 London Business School Großbritannien8 11 Columbia Business Vereinigte StaatenSchool9 14 IE Business School Spanien10 9 UC Berkeley (Haas) Vereinigte Staaten© www.TopMBA.comUntenstehend ist die Liste der fünf Full-Time MBA-Programme aus Deutschland, Lediglich die WHU verbessert sich im Vergleich zum Vorjahr. Die Liste enthält auch die Ranglisten-MBA-Programme aus Österreich und der Schweiz.QS Global MBA Rankings 2021: Deutsche, österreichische und schweizerische Programme2021 2020 Business School Land25 24 IMD Schweiz39 38 Mannheim Business School Deutschland42 41 Frankfurt School of DeutschlandFinance & Management57 47 St. Gallen Schweiz58 66 WHU (Otto Beisheim) Deutschland83 80 ESMT Berlin Deutschland141-150 111-120 HHL Leipzig Graduate DeutschlandSchool of ManagementQS Global MBA Rankings 2021 (https://www.topmba.com/mba-rankings/2021)Methodologie (https://www.topmba.com/mba-rankings/methodology)Die führenden Anbieter der QS Business Rankings sind:QS World University Rankings: Masters in Business Analytics 2021: MIT, Sloan Business School;QS World University Rankings: Masters in Finance 2021 The University of Oxford, Saïd BusinessSchool;QS World University Rankings: Masters in Management 2021: HEC Paris;QS World University Rankings: Masters in Marketing 2021: HEC Paris;QS World University Rankings: Masters in Supply Chain Management 2021: MIT Center forTransportation & Logistics; Die Deutschen, Österreicher und Schweizer Programme in den QS Specialized Business Masters Rankings sind:2021 2020 Universität QS Ranking Land18 19 WU Vienna University Masters in Finance Österreich19 17= University of St Gallen Masters in Finance Schweiz23 22 WHU (Otto Beisheim) Masters in Finance Deutschland59 65 Frankfurt School of Masters in Finance DeutschlandFinance & Management101+ 101+ Goethe Business School Masters in Finance Deutschland2021 2020 Universität QS Ranking Land10= 17 WU Vienna Masters in Management Österreich17 13 WHU (Otto Beisheim) Masters in Management Deutschland18 16 University of St.Gallen Masters in Management Schweiz21 20 TUM School of Management Masters in Management Deutschland25 25 University of Mannheim, Masters in Management DeutschlandBusiness School48 52 Frankfurt School of Masters in Management DeutschlandFinance & Management81= 67 HHL Leipzig Graduate Masters in Management DeutschlandSchool of Management101+ 101+ ESMT Berlin Masters in Management Deutschland2021 2020 Universität QS Ranking Land10 10 WU Vienna University Masters in Marketing Österreich2021 2020 Universität QS Ranking Land3 WU Vienna University of Masters in Supply ÖsterreichEconomics and Business Chain ManagementVollständige Liste der Business Masters Rankings (https://www.topuniversities.com/business-masters-rankings/2021)Methodologie (https://www.topuniversities.com/business-masters-rankings/methodology)