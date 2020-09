FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach laut Analysten außerordentlich starken Geschäftszahlen von Nike ist der Aktienkurs am Mittwoch im vorbörslichen Handel auf ein Rekordhoch gestiegen. In der Spitze wurden an der Börse Nasdaq 132,38 US-Dollar für die Papiere bezahlt, das waren gut 13 Prozent mehr als der Schlusskurs vom Vortag. Vom Tief Mitte März bei 60 Dollar hat sich der Kurs mehr als verdoppelt.

Nike habe in den Monaten Juni bis August "die Erwartungen klar geschlagen", schrieb Analyst James Grzinic von der US-Bank Jefferies. Dazu beigetragen habe der Großhandel auf dem Heimatmarkt, eine beeindruckende Erholung in Lateinamerika sowie weitere Fortschritte auf den europäischen Märkten. Weltweit deuteten die Zeichen auf einen Abbau von Lagerbeständen hin. Das Zahlenwerk von Nike lasse auch für Adidas und Puma höhere Schätzungen erwarten./bek/stk

