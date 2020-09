Der AUD/USD verliert an Dynamik und er könnte in den nächsten Wochen in den Bereich der 0,7060 zurückfallen, so die Analysten der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Aussicht: "Wir erwarteten gestern eine Abschwächung des AUD, waren aber der Ansicht, dass die '0,7150 wahrscheinlich nicht ins Spiel kommen wird'. Der AUD fiel daraufhin auf das Tief ...

