Köln (ots) -Pünktlich zum Herbstanfang startet ONE in einen goldenenSerien-Herbst -- mit "Parlament", der ersten fiktionalenONE-Ko-Produktion, acht deutschen (Free-)TV-Premieren undEventprogrammierungen stärkt der ARD-Fiction- und Unterhaltungssenderdie Serienoffensive der ARD-Mediathek und sorgt für Spannung, Dramaund beste Serien-Unterhaltung im Fernsehen."Der goldene Serien-Herbst zeigt einmal mehr: ONE ist und bleibt eineder Top-Adressen für Serienfans in Deutschland. Das gilt für unserenFernsehsender, aber immer stärker auch für den ONE-Channel in derARD-Mediathek. Wir schaffen als linearer Kanal mit den Möglichkeiteneiner flexiblen Programmierung die Voraussetzung, attraktiveKaufserien auch im Non-Linearen einem breiten Publikum anzubieten.Damit ist ONE jetzt schon eine der tragenden Säulen für dieARD-Mediathek", so Ingmar Cario, ONE-Programmchef undstellvertretender WDR Programmdirektor Information, Fiktion undUnterhaltung.Nationale und internationale Comedy, Spionagethriller, eineFamiliensaga und Dramedy in Erstausstrahlung, dazu ausgewählteWiederholungen in der Prime Time: Einschalten und reinklicken lohntsich - in ONE und der ARD Mediathek:Der junge Franzose Samy beginnt seinen neuen Job alsParlamentarischer Assistent im Europäischen Parlament und taucht tiefein in die "Brussels Bubble". Dabei lernt er auf die harte, aber oftauch unfreiwillig komische Art die wichtige Arbeit der Menschen "inder zweiten Reihe" in Brüssel kennen. Parlament ist eine europäischeKo-Produktion unter Beteiligung von ONE und WDR mit Christiane Paulin der Hauptrolle.Weniger prestigeträchtige Jobs muss Ben (Benaissa Lambroubal) inEthno - Made by RebellComedy antreten, um die Bafög-Schulden seines(abgebrochenen) Studiums zu begleichen. Ein virales Video könnte hierzur Lösung des Problems werden. Die Stand-up-Comedians derinternationalen RebellComedy haben mit dem WDR ihre erste eigeneSerie produziert, die ONE in der Prime Time zeigt.Um "internationale Zusammenarbeit", allerdings im privaten Rahmen,geht es auch bei Catastrophe. Eine unverhoffte Schwangerschaft lässtdie flüchtige, aber sehr intensive Beziehung zwischen demUS-Amerikaner Rob und der Irin Sharon schnell ernster werden, als denbeiden lieb ist.Auf Verbrecherjagd nimmt ONE die Crime Fans mit ins Berlin der 20erJahre und von heute, in die französischen 50er und in den hohenNorden Europas. Das Pflaster in der deutschen Hauptstadt war und istein raues - das erfahren Gereon Rath und Charlotte Ritter in dreiStaffeln Babylon Berlin genauso schnell wie CIA-Agent Daniel Millerauf der Jagd nach einem Whistleblower in den eigenen Reihen in derSpionage-Thriller-Serie Berlin Station. Eigenwillig undunkonventionell ermittelt Kommissar Bäckström in der neuengleichnamigen Serie, die in ONE deutsche Premiere feiert, während esbei neuen Folgen aus der Reihe Agatha Christie - Mörderische Spielebei der Verbrecherjagd in den Fifties etwas gelassener, aber nichtweniger unterhaltsam zugeht.Dass es nicht nur erfolgreiche Krimi-Produktionen aus Skandinavienins deutsche Fernsehen schaffen, stellen die Dramedy-Serie Gösta(Schweden 2020) und die dänische Short-Form-Serie Sex unter Beweis.Und mit einer Eventprogrammierung anlässlich derUS-Präsidentschaftswahl zeigt ONE noch einmal die Familiensaga DieKennedys zur besten Sendezeit und in der Wahlnacht, während in denUSA die Stimmen gezählt werden.Nachfolgend die Produktionen im Überblick:Parlament - ab dem 06. Oktober (und online first)Mehrsprachige Polit-Comedy Deutschland/Frankreich/Belgien 202010 x 30 minDeutsche ErstausstrahlungDie EU verfügt derzeit über 24 Amtssprachen. Und trotzdem soll esirgendwie gelingen, dass Brüssel mit einer Stimme spricht. Dass dasnicht immer einfach ist, erzählt die deutsch-französisch-belgischeSerie "Parlament" auf humorvolle Weise. Die europäische Ko-Produktionmit Christiane Paul, Xavier Lacaille, Lucas Englander und LizKingsman wird nach erfolgreichem Start in Frankreich ab EndeSeptember in Deutschland zu sehen sein.Die erste fiktionale Ko-Produktion von ONE zeigt der Sender alsOriginal in Französisch, Englisch und Deutsch. Deutsche Untertitelführen die Zuschauer*innen dabei durch die manchmal babylonischanmutende Sprachverwirrung auf den Fluren des EU-Parlaments. Erzähltwird die Geschichte von Samy (Xavier Lacaille), der unmittelbar nachder Brexit-Abstimmung sein Praktikum beim EU-Parlament beginnt. Aufseinen neuen Posten ist er in keiner Weise vorbereitet - obwohl er ander Uni viel über Europa gelernt hat. Als er von der deutschenAbgeordneten Ingeborg (Christiane Paul) den Auftrag bekommt, einenGesetzesentwurf gegen "Finnig", das Abtrennen von Haifischflossen, zuentwerfen, stellen sich ihm fast unüberwindliche Hindernisse in denWeg. Aber Samy beginnt seinen eigenen Feldzug.Sendehinweis: ONE zeigt Parlament ab dem 6. Oktober immer dienstagsum 20:15 Uhr in Doppelfolgen. Alle zehn Folgen werden bereits ab dem29. September online first in der ARD Mediathek verfügbar sein.Catastrophe - ab dem 15. Oktober (und online first)Comedy-Serie Großbritannien 201524 x 25 min in vier StaffelnDeutsche Free-TV-PremiereAusstrahlung auch im englischen OriginaltonEine Woche. 25 Mal. Zwei Kondome. Was als kurze und intensive"Sexkapade" zwischen der irischen Lehrerin Sharon (Sharon Horgan) undUS-Werbeprofi Rob (Rob Delaney) in London beginnt, bleibt nicht ohneFolgen. Als Rob nach seiner Dienstreise zurück in seiner HeimatBoston einen Anruf aus London bekommt, ahnt er noch nicht, was Sharonihm mitteilt: Sie ist schwanger! Kurzerhand gibt der überraschte Robsein Leben in den USA auf, um sich in London seiner Verantwortung alsVater zu stellen - mit "katastrophal" komischen Folgen, denn sorichtig kennen sich die werdenden Eltern eigentlich noch gar nicht.Sendehinweis: ONE zeigt Catastrophe ab dem 15.10. immer donnerstags -drei Folgen am Stück ab 22 Uhr. Die ersten vier Folgen sind bereitsab dem 9. Oktober in der ARD Mediathek verfügbar.Sex - am 06. NovemberShort-Form-Serie Dänemark 20206 x 12 minDeutsche ErstausstrahlungDie dänische Serie Sex dreht sich um die 22-jährige JugendberaterinCathrine (Asta Kamma August), die sich unerwartet in ihreArbeitskollegin Selma (Nina Terese Rask) verliebt, während zuhauseFreund Simon (Jonathan Bergholdt) wartet. Die guten Ratschläge, mitdenen sie im Job bei einer Telefonhotline Jugendlichen in Sexual- undBeziehungsfragen weiterhilft, sind für Cathrine selbst gar nicht soleicht umzusetzen.Sendehinweis: ONE zeigt alle Folgen der Serie Sex am 06.11. ab 22:30Uhr. Die Serie wird danach für 30 Tage in der ARD Mediathek verfügbarsein.Berlin Station - ab dem 10. NovemberSpionage-Thriller-Serie Deutschland/USA 2016-1929 x 50 min in drei StaffelnDeutsche Free-TV-PremiereAusstrahlung auch im englischen OriginaltonDaniel Miller (Richard Armitage) wird als Undercover-Agent in dasCIA-Büro nach Berlin versetzt und hat dort eine geheime Mission zuerfüllen: Einen Whistleblower, der sich als "Thomas Shaw" ausgibt, zuenttarnen. Wertvolle Informationen sind durch den Geheimnisverrat ausder "Berlin Station" an die Öffentlichkeit geraten. An Millers Seiteermittelt der sehr erfahrene, aber etwas verlotterte Kollege HectorDeJean (Rhys Ifnas). Wilde Verfolgungsjagden quer durch die deutscheHauptstadt, Verschwörungen und Misstrauen gegen die Frauen und Männerin den eigenen Reihen lassen die beiden Agenten am Ende eine Spurentdecken, die nicht in Deutschland endet, sondern bis nachWashington führt ...Sendehinweis: ONE zeigt Berlin Station ab dem 10. November um 21:55Uhr. Zum Auftakt drei Folgen, ab dem 17. November dann jeweils inDoppelfolgen. Die Folgen sind nach Ausstrahlung für sieben Tage inder ARD Mediathek abrufbar.Ethno - Made by RebellComedy - am 13. NovemberComedy-Serie Deutschland 20204 x 30 minErstausstrahlungBenaissa Lamroubal spielt Ben, der sein Studium abgebrochen hat. Erhält sich mit schlecht bezahlten Mini-Jobs über Wasser. Als dasBafög-Amt seine Schulden eintreiben will, die er für seinabgebrochenes Studium angehäuft hat, gerät er unter Druck. Schnellmuss Geld her, denn Bens Vater darf auf keinen Fall erfahren, dasssein Sohn gar nicht mehr studiert. Über Umwege landet Ben eherzufällig bei einem Comedy-Wettbewerb, bei dem ein Preisgeld winkt.Von da an sucht Ben sein Glück im Showgeschäft, was wiederum denGraben zwischen Vater und Sohn weiter vertieft. Als Sohnmarokkanischer Einwanderer ist er hin- und hergerissen zwischen denWertvorstellungen seines Vaters und den Verlockungen einer Welt, inder Geld das Maß aller Dinge ist.Sendehinweis: ONE zeigt alle vier Folgen Ethno - Made by RebellComedyam Freitag, 13. November ab 21:00 Uhr und in der ARD Mediathek.Agatha Christie - Mörderische Spiele - ab dem 2. DezemberKrimiserie Frankreich 2017-19Neun neue Folgen (je 90 min) in deutscher Free-TV-PremiereAusstrahlung auch im französischen OriginaltonKommissar Swan Laurence (Samuel Labarthe), Journalistin Alice Avril(Blandine Bellavoir) und Sekretärin Marléne Leroy (Élodie Frenck)sind zurück und ermitteln im Frankreich der 50er Jahre. DieKriminalromane der britischen Bestseller-Autorin Agatha Christiedienten als Vorlage der französischen Serie.Sendehinweis: ONE zeigt neun neue Folgen Agatha Christie -Mörderische Spiele (Staffel 2, Folgen 19 bis 27, je 90 min) ab dem 2.Dezember mittwochs um 20:15 Uhr.Gösta - am 05. DezemberDramedy-Serie Schweden 201912 x 30 minDeutsche ErstausstrahlungGösta (Vilhelm Blomgren) ist ein 28-jähriger Kinderpsychologe. Fürseinen ersten Job bei der Kinder- und Jugendpsychiatrie zieht er ausStockholm in eine Kleinstadt ins ländliche und idyllische Småland.Gösta sieht stets das Gute im Menschen und hat den Ehrgeiz, dernetteste Mensch der Welt zu sein. Er versucht allen zu helfen, denener begegnet. Das kann nicht immer nur gut gehen ...Sendehinweis: ONE zeigt alle zwölf Folgen der HBO-Nordic-Serie Göstaam Samstag, 05.12. ab 20:15 Uhr in einer Eventprogrammierung. DieSerie wird danach für 30 Tage in der ARD Mediathek verfügbar sein.Kommissar Bäckström - ab dem 12. Dezember (und online first)Krimiserie Deutschland/Schweden 20206 x 45 minDeutsche ErstausstrahlungKommissar Evert Bäckström (Kjell Bergqvist) hat eine Aufklärungsquotevon 99 Prozent. Rätselhafte Verbrechen sind die Spezialität desStockholmer Ermittlers. Der eigenwillige und selbstgefälligeKommissar nimmt kein Blatt vor den Mund und ist nicht sonderlichbeliebt bei seinen Kolleginnen und Kollegen, die ihn mitunter als"faules und korruptes Arschloch" titulieren. Als auf einerunbewohnten Schäreninsel vor der schwedischen Küste ein Schädel mitEinschussloch gefunden wird, steht Bäckström vor dem wohlschwierigsten Rätsel seiner Karriere. Die Ermittlungen führen ihnweit aus Schweden hinaus ...Kommissar Bäckström ist eine ARD Degeto-Koproduktion, die im Frühjahr2020 sehr erfolgreich in Schweden gestartet ist. ONE zeigt diesechsteilige Miniserie, die auf der Romanreihe "Bäckström" von LeifG. W. Persson basiert, in deutscher Erstausstrahlung.Sendehinweis: ONE zeigt Kommissar Bäckström am 12. und 19. Dezemberum 20:15 Uhr (jeweils drei Folgen). Die Serie wird online first inder ARD Mediathek verfügbar sein.Die Kennedys - Eventprogrammierung zur US-PräsidentschaftswahlFernsehserie Kanada/USA 20118 x 45 minEr war Hoffnungs- und Sympathieträger Anfang der 60er Jahre und seineErmordung eine Zäsur in der Nachkriegsgeschichte, nicht nur in denUSA: Präsident John F. Kennedy. Die schicksalshafte Geschichte einerder bekanntesten und einflussreichsten amerikanischen Familienerzählt die Miniserie "Die Kennedys".Sendehinweis: ONE zeigt Die Kennedys noch einmal in einerEventprogrammierung am 31.10., 01.11. und 02.11. jeweils ab 20:15 Uhrund wiederholt alle Folgen in der US-Wahlnacht am 03. 