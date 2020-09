Wiesbaden (ots) - Mit FUTUR DREI startet in dieser Woche ein Film, der als Beitrag zum queeren Kino so mutig, inspirierend und befreit erzählt, wie man es sich vom deutschen Kino noch viel öfter wünschen würde. Als autobiografisch inspirierte Geschichte handelt FUTUR DREI vom jungen Deutsch-Iraner Parvis, der während seiner Sozialstunden in einer Geflüchtetenunterkunft auf ein iranisches Geschwisterpaar trifft. "FUTUR DREI ist in jeder Szene unglaublich dicht am Geschehen. Ohne jemals aufdringlich zu wirken lässt Shariats Spielfilmdebüt die Zuschauer an Parvis plötzlichem Erwachsenwerden teilhaben. Mit unglaublicher Wucht nähert er sich einem gesellschaftlich sensiblen Thema - und diese Wucht ist gut so! Die farbenfrohe, lebensbejahende Bildsprache schafft genauso Atmosphäre, wie der rauschhafte Soundtrack des Films. Nichts wirkt peinlich, nichts aufgesetzt. Weder die durchaus reichlich vorhandenen Sexszenen, noch die innere Zerrissenheit aller Beteiligten." Die FBW-Jury zeichnet den Film einstimmig mit dem höchsten Prädikat "besonders wertvoll" aus.Mehr Informationen unter:https://www.fbw-filmbewertung.com/film/futur_dreiBereits bei der Berlinale im letzten Jahr sorgte der poetische Dokumentarfilm SPACE DOGS von Elsa Kremser und Levin Peter für Aufsehen, erzählt er doch die besondere Geschichte der Hündin Laika, die als erstes Lebewesen ins All geschickt wurde - und deren Geist noch heute in den Straßenhunden Moskaus weiterlebt. Kremser und Peter begleiten diese Hunde und ihre Sicht auf die Welt, die vom Menschen beherrscht wird. Die FBW-Jury zeichnet den Film mit dem Prädikat "besonders wertvoll" aus und schreibt: "Ein gewagter Film, der neben seinen formalen wie erzählerischen Qualitäten eindrucksvoll beweist, dass das Kino immer noch ein Ort ist, an dem wir über uns und den Zustand der Welt nachdenken können und neue Impulse erfahren."Mehr Informationen unter:https://www.fbw-filmbewertung.com/film/space_dogsOOOPS 2 - LAND IN SICHT, der zweite Teil dieser doch etwas anderen Erzählung rund um die Arche Noah, lebt von einer Fülle an bunten und originellen Ideen und liebevoll positiven Botschaften. Als auf der Arche die Vorräte zur Neige gehen, suchen der Nestrier Dave und die Grym Kate verzweifelt nach einer Lösung für das Problem. Und als ihre Kinder Finny und Leah dann auch noch über Bord fallen, erleben die beiden wilde Abenteuer auf der Suche nach einem Weg zurück. "Die temporeiche Reise, die auf einem paradiesisch eingerichteten Schiff enden wird, ist liebevoll und detailreich konzipiert, animiert und umgesetzt. Ein Animationsspaß für die ganze Familie." Die FBW-Jury vergibt das Prädikat "wertvoll".Mehr Informationen unter:https://www.fbw-filmbewertung.com/film/ooops_2_land_in_sichtMit dem "Filmwecker" (bereitgestellt von Kino-zeit.de) findet sich auf der FBW-Homepage ein Service, der einmalig per Mail informiert, wo und wann ein Film in einem Kino in der Nähe zu sehen ist. Der Filmwecker befindet sich zu allen von der FBW empfohlenen Filmen auf der Homepage direkt unter dem Gütesiegel.Mehr Informationen zu aktuellen und kommenden FBW-Empfehlungen unter www.fbw-filmbewertung.com (http://www.fbw-filmbewertung.com). Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonders wertvoll aus. Über die Auszeichnungen entscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Gutachter*innen aus einem Pool aus 85 Experten aus ganz Deutschland. Die FBW bewertet die Filme innerhalb ihres jeweiligen Genres.Pressekontakt:Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)Schloss Biebrich Rheingaustraße 14065203 WiesbadenTel: 0611/ 96 60 04 -18Fax: 0611/ 96 60 04 -11info@fbw-filmbewertung.comwww.fbw-filmbewertung.comOriginal-Content von: Deutsche Film- und Medienbewertung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9113/4714820