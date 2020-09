"Das ATC in Pinghu ist ein bedeutender Meilenstein für die Arburg-Präsenz in China, wo wir jetzt mit vier Standorten vertreten sind", betonte Gerhard Böhm, Geschäftsführer Vertrieb bei Arburg. Aufgrund der weltweiten Reisebeschränkungen durch die Corona-Situation überbrachte er die Grüße des Mutterhauses per Videobotschaft. Ausbau des Turnkey-Geschäfts Die neuen Räumlichkeiten bieten auf über 2.300 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...