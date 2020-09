Mauerkirchen (ots) - Der magazinierte Nagel aus Holz der RAIMUND BECK GmbH erhielt die Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung - Allgemeine BauartgenehmigungGroßer Jubel beim Innovations-Team der RAIMUND BECK GmbH. Vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) wurde mit 28. August 2020 die "Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Allgemeine Bauartgenehmigung" für "Tragende Holzverbindungen unter Verwendung von LignoLoc Holznägeln" erteilt. Nach umfassenden Prüfungen und komplexen Berechnungsmodellen konnten alle Erwartungen des Sachverständigenausschusses erfüllt werden.Die Zulassung ermöglicht die Planung, Bemessung und Ausführung von tragenden Verbindungen im Holzrahmenbau. Hierbei können Bretter und Platten aus Vollholz, Holzwerkstoffen oder Gipsfaser an Holzbaustoffen unter Verwendung der LIGNOLOC Holznägel befestigt werden. Darüber hinaus können Verbindungen mit LIGNOLOC zur Herstellung von aussteifenden und mittragenden Wandtafeln hergestellt werden.Da Holznägel bisher von keiner Norm erfasst werden, mussten die Prüfergebnisse dem Sachverständigenausschuss die Gewissheit geben, dass das Produkt für eine 50-jährige Verwendung im Bauwesen zugelassen werden kann.Dipl.-Kfm. Christian Beck, General Manager & Chief Executive Officer (CEO):"Die Bauzulassung lässt unsere Vision des Nachhaltigen Bauens mit nachhaltigen Befestigungssystemen noch greifbarer werden und es ist die offizielle behördliche Bestätigung dafür, dass es sich nicht nur um eine verrückte abstrakte Idee, sondern um ein komplett durchdachtes und marktreifes Konzept handelt. Es stellt für uns den ersten großen Schritt aus der Nische in Richtung Massenmarkt dar."LIGNOLOC - moderner Holznagel für den zukunftsorientierten HolzbauLIGNOLOC ist der erste magazinierte Holznagel für den zukunftsorientierten Einsatz in der industriellen Fertigung und in der ökologischen Holzverarbeitung. Die revolutionären Holznägel werden aus mitteleuropäischem Buchenholz gefertigt. Durch ihre mechanischen Eigenschaften können die Nägel ohne Vorbohren mit dem FASCO LIGNOLOC Druckluftnagler in Holz und Holzwerkstoffe eingeschossen werden und verbinden sich unlösbar mit diesen.Vorteile beim Holzbau durch Holznägel und den Lignin-SchweißeffektDurch die spezielle Ausprägung der LIGNOLOC Nagelspitze und die hohe Hitze, die durch Reibung beim Eintreiben des Nagels entsteht, verschmilzt das Lignin des Holznagels mit dem des Umgebungsholzes zu einer stoffschlüssigen Verbindung. Dieser Effekt des seit 1998 bekannten Holzschweißens konnte, in Zusammenarbeit zwischen BECK und Wissenschaftlern der Universität Hamburg, mittels UV-Scanning der Zellstruktur nachgewiesen werden.Die LIGNOLOC Holznägel überzeugen gegenüber Befestigungsmitteln aus Aluminium oder Stahl dadurch, dass sie weder punktuelle Wärmebrücken bilden noch Korrosionsspuren am Holz hinterlassen. Soll das Werkstück nachträglich in seiner Form bearbeitet werden, ist dies ohne Verschleiß der Werkzeuge möglich.Ideal für den ökologischen Holzbau - 75 % weniger Treibhausgase als StahlnägelVon der Produktion bis zum Recycling heben sich LIGNOLOC Holznägel durch ihre umweltfreundlichen Eigenschaften hervor. Europäische Buche ist ein nachwachsender Rohstoff mit kurzen Transportwegen. Laut einer Studie des Nova-Instituts verursacht die Produktion eines LIGNOLOC Holznagels nur ein Viertel der Treibhausgase eines technisch vergleichbaren Stahlnagels.Pneumatische Druckluftgeräte sorgen für stoffreine VerbindungenReine Holzverbindungen werden im ökologischen Holzhausbau besonders geschätzt. Um die Holznägel direkt und ohne Vorbohren in Holz oder Holzwerkstoffe einschießen zu können, sorgen der LIGNOLOC F44 und der F60-Druckluftnagler für die notwendige Power.Das F60-System bietet dabei noch größere Dimensionen, bessere Auszugs- und Scherwerte und mehr Möglichkeiten für den ökologischen Holzbau, beispielsweise zur Vorkonfektionierung von Brettstapeldecken oder in der Produktion von Vollholzwandsystemen.Mit den beiden LIGNOLOC HEADs der FASCO Gerätelinie der Firma BECK können die Nägel aus Holz mittlerweile auch in stationären Anlagen verarbeitet werden.Hand-Druckluftnagler F44AC CN15-PS60A LIGNOLOCFür Holznägel mit Durchmesser: 3,7 mm und Längen: 38 / 50 / 55 / 60 mmHand-Druckluftnagler F60 CN15-PS90 LIGNOLOCFür Holznägel mit Durchmesser: 4,7 + 5,3 mm und Längen: 50 / 65 / 75 / 90 mmHEAD CN15-PS60 LIGNOLOCGeeignet für LIGNOLOC Holznägel 3,7 mm x 38 - 60 mmHEAD CN15-PS90 LIGNOLOCGeeignet für LIGNOLOC Holznägel 4,7 + 5,3 mm x 50 - 90 mmMit der Erteilung der Bauzulassung für die LIGNOLOC Holznägel erweitern sich künftig die Anwendungsmöglichkeiten im Holzbau noch mehr. Über Aktuelles informiert der LIGNOLOC-Newsletter unter https://www.beck-lignoloc.com/newsletterAktuelle Informationen und verschiedene internationale Referenzbeispiele finden Sie auf der LIGNOLOC-Website https://www.beck-lignoloc.comLIGNOLOC Produkt-Awards:05/2017: 3. Platz, LIGNA Neuheiten-Symposium 201711/2017: Bronze, Batimat Innovation Award12/2017: 2. Platz, Innovation Award Biocomposite of the Year 201702/2018: Trophée Eurobois 201806/2018: materialPREIS 201807/2018: Green Product Award 201808/2018: IWF Challengers Award / Atlanta / USA10/2018: PTIA Award 2018 / USA01/2019: Auszeichnung AIT Innovationspreis Architektur+Bauwesen / München03/2019: Green Product Award Sonderpreis Handwerk04/2019: Nominiert zum Energy Globe Award, Kategorie Erde09/2019: Das beste Produkt 2019, Häuser des Jahres11/2019: German Design Award, Winner 2020Bilder in Druckqualität finden Sie im Presseordner: https://sharenode.beck-fastener.com/pydio/public/f0cf2e (https://sharenode.beck-fastener.com/pydio/public/f0cf2e)Pressekontakt:BECKPublic RelationsRaimund-Beck-Straße 15270 Mauerkirchen, AustriaT +43 (0)7724 2111-0EPR@beck-fastening.comOriginal-Content von: BECK Fastener Group - Raimund BECK KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100063082/100855945