NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nike von 95 auf 117 US-Dollar angehoben, die Einstufung jedoch auf "Hold" belassen. Nike habe in den Monaten Juni bis August "die Erwartungen klar geschlagen", schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dazu beigetragen hätten der Großhandel auf dem Heimatmarkt, eine beeindruckende Erholung in Lateinamerika sowie weitere Fortschritte auf den europäischen Märkten. Weltweit deuteten die Zeichen auf einen Abbau von Lagerbeständen hin. Das Zahlenwerk von Nike lasse auch für Adidas und Puma höhere Schätzungen erwarten./bek/ag



ISIN: US6541061031

