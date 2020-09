Google verabschiedet sich in diesem Jahr vorerst aus dem Premiumsmartphone-Segment: Leaks deuten an, dass das 2020er Topmodell Pixel 5 in der oberen Mittelklasse angesiedelt sein wird. Mit den Ende September kommenden neuen Pixel-Modellen scheint Google sich seiner Stärken im Smartphone-Sektor zu besinnen und zudem die Preise zu reduzieren. Waren die Smartphones seit dem ersten Pixel im Premium-Bereich angesiedelt, um in der Liga um Samsung und Huawei oder Apple zu spielen, wird der Nachfolger des Pixel 4 (Test) um einiges günstiger werden und weniger Spielereien an Bord haben...

