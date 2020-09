2019 war in Österreich ein gutes Jahr für Strom aus erneuerbaren Quellen: Der Anteil des im Inland erzeugten Ökostroms am gesamten Stromverbrauch stieg von 72 auf 78 Prozent. "2019 war ein sehr gutes Windjahr, aber auch Wasserjahr", sagte E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch am Mittwoch bei der Präsentation des aktuellen Ökostrom-Berichts des Energieregulators. Der Anteil des geförderten Ökostroms ...

Den vollständigen Artikel lesen ...