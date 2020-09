Das u.a. Bild zeigt die Webpage http://www.boersegeschichte.at , der wir den Claim "Reload für eine neue Erinnerung" verpasst haben. Heute haben wir diese Seite zertifikatetechnisch aufgerüstet: Nämlich mit dem 9-seitigen PDF zu allen Sieger aus 14 Jahren ZFA-Award-Geschichte. Da passt es gut, dass das Vintage-Bild oben drei Vorstandsvorsitzende des ZFA zeigt: Heike Arbter, Frank Weingarts und Heinz Karasek. Award-Specials wird es natürlich weitere geben. Unsere Jahresendnummer ist heuer den eigenen Awards gewidmet: Number One Award, Business Athlete Award, Hall of Fame Aufnahmen. Und auch der Finanzblogger-Award Smeil rückt in den Dezember. (Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.09.)

