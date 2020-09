Internationalen Behörden ist ein großer Schlag gegen die organisierte Kriminalität im Darknet gelungen. Im Zuge der "Operation Disruptor" kam es zu zahlreichen Festnahmen und der Sicherstellung von Drogen und Bargeld. Das Darknet ist in der Vorstellung vieler ein dubioser Ort im Internet, an dem ausschließlich mit Waffen, Drogen und sensiblen Daten gehandelt wird. Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Der eigentliche Sinn des Tor-Netzwerks ist schließlich, Privatsphäre zu wahren und abseits des Radars online aktiv zu sein. Das ist vor allem für Menschen, die in Unrechtsregimen leben, wichtig. ...

