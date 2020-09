DJ Bundesregierung kritisiert Vereidigung von Lukaschenko

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung erkennt den autoritär regierenden belarussischen Staatschef Alexander Lukaschenko auch nach dessen Vereidigung nicht an. "Dass diese Zeremonie heimlich vorbereitet und unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführt wurde, ist ja schon sehr bezeichnend", erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert. Deutschland habe die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen vom 9. August nicht anerkannt, weil die Wahlen "weder fair noch frei" gewesen seien.

"Herr Lukaschenko kann sich dementsprechend auch nach dieser heutigen Zeremonie nicht auf eine demokratische Legitimierung berufen, die ja die Voraussetzung wäre, um ihn als legitimen Präsidenten von Belarus anzuerkennen." Zuvor hatte staatliche Nachrichtenagentur Belta berichtet, dass die Vereidigungsfeier von Lukaschenko ohne Vorankündigung im Palast der Unabhängigkeit in Minsk stattgefunden habe.

Seibert erneute die deutschen Forderungen nach einem Ende der Gewalt gegen und der Verhaftungen sowie Misshandlung von friedlich demonstrierenden Menschen. Auch müssten die Gefangenen freigelassen und ein nationaler Dialog in Gang gesetzt werden, um einen Weg aus dieser Krise zu finden.

Die Bundesregierung bedauere es außerdem, dass es beim Treffen der Außenminister der Europäischen Union Anfang der Woche nicht gelungen sei, Sanktionen gegen Verantwortliche in Belarus in Gang zu setzen, so Seibert. "Es ist und bleibt unser Ziel, zeitnah solche restriktiven Maßnahmen zu ergreifen", so Seibert. Zuvor hatte Zypern Sanktionen verhindert. Das Land fordert, Sanktionen gegen Belarus mit Sanktionen gegen die Türkei aufgrund des Gasstreits zu verknüpfen.

Die Opposition in dem osteuropäischen Land wirft Lukaschenko vor, bei der Präsidentschaftswahl am 9. August Wahlbetrug begangen zu haben. Auch die EU erkennt das offizielle Wahlergebnis nicht an. Nach Angaben belarussischer Behörden lag die Zustimmung für Lukaschenko bei 80 Prozent. Seit den Wahlen brechen die Demonstrationen gegen Lukaschenko nicht ab. Die örtliche Polizei hat mehrere Tausend Demonstranten festgenommen.

