Brisbane, Australien (ots/PRNewswire) - Ein australisches Unternehmen, das neue Technologien einsetzt, um die Verarbeitung von Batteriematerialien für Elektrofahrzeuge erheblich zu verbessern, hat eine gut etablierte und strategisch platzierte Raffinerieanlage in Hagen erworben.Pure Battery Technologies (PBT) arbeitet in R&D Partnerschaft mit CRONIMET Group, einem der größten Nickel - Recycling Unternehmen und plant nicht nur die Expansion in den Europäischen EV Markt sondern auf Grund der zunehmenden Bedeutung von Batterie- Recycling auch in die gesamte Wortschöpfungskette dieser Industrie.PBT mit Hauptsitz in der australischen Stadt Brisbane wird die Akquisition der Verarbeitungsanlage Königswarter & Ebell (K & E) von TIB Chemicals AB nutzen, um kommerzielle Mengen seiner hochwertigen, umweltfreundlichen Nickel- und Kobaltmaterialien herzustellen und direkt an europäische Hersteller verkaufen.Die hochmoderne geschützte Technologie von PBT, bekannt als Selective Acid Leaching (SAL) (selektiven sauren Lösungsprozess), reduziert nachweislich den ökologischen Fußabdruck bei der Herstellung batteriefertiger Materialien erheblich.Stephen Wilmot, Vorsitzender von PBT, sagte, die zentrale Lage der Raffinerie in Hagen würde es dem Unternehmen erleichtern, starke Geschäftsbeziehungen in Europa aufzubauen, wo einige der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen erneuerbare Energien und Elektrofahrzeuge tätig sind."Europa ist im Bereich der erneuerbaren Energien sehr weit fortgeschritten, daher ist es sinnvoll, dass wir dort präsent sind. Unsere Technologie wird dazu beitragen, die Branche zu einer vollständigen CO2-Neutralität zu bewegen. "Der Geschäftsführer von PBT, Björn Zikarsky, sagte, "der zusätzliche Vorteil des PBT-Ansatzes sei die Möglichkeit, den SAL-Prozess mit dem RASCL-Verfahren (Reductive Selective Acid Cobalt Leaching) zu kombinieren, um eine Recyclinglösung für LIB-Kathodenmaterial als auch andere Nickel und Kobalt Industrieabfälle zu bieten.""EV-Hersteller stehen vor der Herausforderung, ihre Fahrzeuge wirklich umweltfreundlich zu machen. Aktuelle Verfahren, um neue Batterien herzustellen sind nicht nur aufgrund von CO2-Emissionen umweltschädlich; es muss auch eine Lösung für die Batterie am Ende ihrer Lebensdauer geben", sagte Zikarsky."Der Markt für Elektrofahrzeuge und Speicherbatterien benötigt einen geschlossenen Ansatz, um diese Probleme zu lösen. Ein Ansatz, der den gesamten Lebenszyklus der Batterie auf profitable Weise verwaltet."Deshalb wird unsere Technologie in der Branche eine entscheidende Rolle spielen. Wir sind in der Lage, die Umweltbelastung für die Produktion neuer Batterien zu verringern und unsere firmeneigene Recyclinglösung für Batterien bereitzustellen, diese verhindert, dass Batterien deponiert werden", sagte Zikarsky.Die bahnbrechende Technologie von PBT wurde von der University of Queensland (UQ) in Australien entwickelt, einer preisgekrönten Universität in den Bereichen Bergbau und Metallurgie/Metallkunde.Pressekontakt:Stephen Wilmot+61 407 407 565media@purebatterytech.comOriginal-Content von: Pure Battery Technologies, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148502/4715052