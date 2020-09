Berlin - Außenminister Heiko Maas (SPD) hat sich am Mittwoch wegen der Covid-19-Infektion eines Mitgliedes seines Personenschutzkommandos in Quarantäne begeben. Ein erster Test bei dem SPD-Politiker sei negativ ausgefallen, teilte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts mit.



Das Ministerium kläre in Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst auf, ob und inwieweit weitere Personen betroffen und welche Maßnahmen gegebenenfalls zu ergreifen seien. "Alle möglicherweise betroffenen Personen werden zeitnah kontaktiert", so die Sprecherin weiter.

