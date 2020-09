Für den Erfolg an der Börse ist ein solider Handelsansatz - wie z.B. die Trendbrief-Strategie auf der Basis der 200-Tage-Linie - eine Grundvoraussetzung. Allerdings bedeutet das erst die halbe Miete. Denn keine Strategie funktioniert unter allen Marktbedingungen und zu allen Zeiten gleich gut. So kann der beste Trendfolge-Ansatz in Seitwärtsmärkten im besten Fall das Kapital...

Den vollständigen Artikel lesen ...