Die aktuelle Handelswoche steht (bislang) ganz im Zeichen des US-Dollars. Nach einer Phase, in der der Greenback gegen Euro, Yen und Co. zu kämpfen hatte, zeigt er gegenwärtig Comeback-Qualitäten. Noch am Montag (21.09.) hieß es in unserer Kommentierung "[…]Aus charttechnischer Sicht ist der Yen am Drücker. Die zuletzt skizzierten Kursziele (104,0 JPY und 102,0 JPY) kommen nun so langsam in Reichweite. ...

