Ein Beitrag der Quirin Privatbank Redaktion:

Mittelständler, die Geld für die Finanzierung ihres Unternehmen benötigen denken meist direkt an einen Bankkredit. Dabei können KMU auch auf ganz andere Finanzierungsquellen zurückgreifen. Mittelstandsanleihen, IPO, Debt-Fonds und Schuldscheine sind lohnenswerte Optionen für einen breit aufgestellten Finanzierungsmix.

Die Kreditnachfrage von deutschen und europäischen Unternehmen ist im Zuge der Corona-Krise auf einen neuen Höchststand geklettert. Laut dem Quartalsbericht der Europäischen Zentralbank (EZB) war die Nachfrage nach Krediten in der Eurozone im zweiten Quartal so hoch wie seit 2003 nicht mehr. Bei der Unternehmenskreditnachfrage ergab sich laut EZB demnach ein Anstieg um 62 Punkte. Die hohe Nachfrage spiegelt den Liquiditätsdurst der Unternehmen wider, denn seit der Pandemie ist ihr Umsatz stark zurückgegangen. Womöglich legen sich Firmen zudem einen Kapitalpuffer für den Fall zu, dass bald ein weiterer Wirtschaftseinbruch kommt. Eine so große Anzahl von Kreditaufnahmen bleibt nicht folgenlos: Unternehmen müssen ...

