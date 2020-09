An der Wall Street sind am Mittwoch grüne Vorzeichen auszumachen.Der Dow Jones startete 0,46 Prozent höher bei 27.413,60 Punkten in den Handelstag.Die Unsicherheit bei den Anlegern bleibt jedoch hoch. So sorgen steigende Corona-Infektionszahlen vor allem in Europa für neue Wirtschafts-Restriktionen im Kampf gegen die Pandemie. Die globale Wirtschaftserholung verläuft schleppend und droht sich mit einer neuen Corona-Welle weiter zu verlangsamen.Präsidentschaftswahl wirft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...