DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 24. September (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Lippstadt 08:00 DE/Destatis, Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex) 2Q (ausführlich) *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Juli/August *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex September PROGNOSE: 95 zuvor: 93 09:00 EU/EZB, Sitzung des erweiterten Rats (General Council), Frankfurt 09:00 EU/EuGH, Urteil zum Europäischen Haftbefehl, Luxemburg 09:00 EU/EuGH, Schlussanträge zur Auslieferung von Unionsbürgern an Drittstaaten, Luxemburg *** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats Leitzins PROGNOSE: -0,75% zuvor: -0,75% Einlagensatz PROGNOSE: -0,75% zuvor: -0,75% *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex September PROGNOSE: 93,5 zuvor: 92,6 Lagebeurteilung PROGNOSE: 89,0 zuvor: 87,9 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 98,0 zuvor: 97,5 *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 10:00 DE/Rocket Internet SE, virtuelle ao HV zu Kapitalherabsetzung, Erwerb eigener Aktien und geplantem Delisting 10:00 DE/Stada Arzneimittel AG, virtuelle ao HV 10:00 DE/Airbus und IG Metall Küste, Beginn von Tarifverhandlungen über Standort- und Beschäftigungssicherung, Hamburg 11:00 EU/Gesundheitskommissarin Kyriakides, PK zur aktualisierten Covid-19-Risikobewertung, Brüssel *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung fünfter TLTRO3 12:30 EU/Exekutiv-Vizepräsident Dombrovskis, PK zu digitalen Finanzdienstleistungen und zur Kapitalmarktunion, Brüssel 13:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 13:00 CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 2Q, Waterloo 14:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Online-Diskussion zum Thema: "Der europäische Green Deal - Kick-Start oder Stolperstein für die Chemieindustrie?" *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 850.000 zuvor: 860.000 *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex September PROGNOSE: -10,5 Punkte zuvor: -12,0 Punkte *** 15:00 EU/EZB-Chefvolkswirt Lane, Live-Chat auf Kurznachrichtendienst Twitter 15:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2020 stimmberechtigt im FOMC) bei der Texas Christian University *** 16:00 US/Neubauverkäufe August PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: +13,9% gg Vm 16:00 US/Fed-Chairman Powell, Anhörung zur Corona-Krise vor dem Senatsausschuss für Bank- und Wohnungswesen sowie städtische Angelegenheiten, Washington 18:00 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei einer virtuellen Veranstaltung des Global Interdependence Center 19:00 US/Fed, Reden von Richmond-Fed-Präsident Barkin (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei Online-Veranstaltungen der Money Marketeers sowie der Baltimore City Chamber of Commerce (20:00) 19:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Chicago-Fed-Präsident Evans (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Illinois Chamber of Commerce 20:00 US/Fed, Begrüßungsrede von New-York-Fed-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC) bei einem Webinar der New York Fed ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

