Leipzig (ots) - Am 27. September wird Dennis Russell Davies erstmals als neuer Chefdirigent des MDR-Sinfonieorchesters zu erleben sein. Das Antrittskonzert eröffnet zugleich die MDR-Konzertreihe "Zauber der Musik" im Gewandhaus und findet um 17 sowie um 20 Uhr statt. MDR KULTUR und MDR KLASSIK übertragen live um 20 Uhr im Radio und per Videostream.Das Programm des Antrittskonzerts trägt die deutliche Handschrift des neuen Chefdirigenten. Gemeinsam mit dem Rundfunkchor und dem Sinfonieorchester des MDR führt Davies am 27. September in abwechslungsreiche Klangwelten von der Wiener Klassik bis zur jüngsten Moderne, von Mozart bis Chen Yi.Annette Josef, Leiterin MDR KLASSIK: "Das künstlerische Wirken von Dennis Russell Davies zeichnet sich durch eine beeindruckende, grenzüberschreitende Vielfalt des Repertoires vom Barock bis zur jüngsten Moderne aus. Wir sind stolz darauf, dem Publikum mit Dennis Russell Davies einen der innovativsten Dirigenten der internationalen Klassik-Welt präsentieren zu können und laden alle Konzertfans ein, sich von Dennis Russell Davies und unseren Musikerinnen und Musikern inspirieren zu lassen."Das Antrittskonzert wird um 20 Uhr live im Radio bei MDR KULTUR und MDR KLASSIK zu hören und auch im Video-Livestream auf den Plattformen MDR KULTUR und MDR KLASSIK zu sehen sein. Bereits zuvor stellt der MDR seinem Publikum in Mitteldeutschland den neuen Chefdirigenten und seine Ziele im Programm vor, u. a. im MDR Kulturmagazin "artour" am 24. September (22.10 Uhr) und in einem "MDR KULTUR-Spezial" am 25. September um 18 Uhr zur Saisoneröffnung der MDR Klangkörper.Tickets für das Antrittskonzert von Dennis Russell Davies sind erhältlich auf www.mdr-tickets.de (http://www.mdr-tickets.de), in der Ticketgalerie Leipzig, Hainstr. 1, sowie unter der Tickethotline (0341) 94 67 66 99.Seine Konzertprogramme hat MDR KLASSIK bis zum Jahresende an die geltenden Hygieneregeln zum Infektionsschutz angepasst. Die aktualisierten Konzerttermine finden Sie hier: https://www.mdr.de/konzerte/konzertkalender/index.html