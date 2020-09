Microsoft hat sich exklusiven Zugriff auf die Technologien gesichert, die der komplexen Sprach-KI GPT-3 von OpenAI unterliegen. Sie sollen in die eigenen Azure-Dienste integriert werden. Microsoft erweitert seine Partnerschaft mit OpenAI, dem Entwickler von GPT-3, der wohl komplexesten Sprach-KI am Markt. Schon im Juli 2019 hatte der Redmonder Softwarehersteller rund eine Milliarde US-Dollar in OpenAI investiert und sich so exklusiv zum Hosting-Partner des KI-Modells erklären dürfen. Im Frühjahr 2020 war das KI-Modell auf einen eigens auf GPT-3 zugeschnittenen Azure-Cloud-Server...

Den vollständigen Artikel lesen ...