München (ots) - "Das Wort zum Sonntag" am Samstag, 26. September 2020, um 23: 35 Uhr spricht Gereon Alter aus Essen über "Eine spannende Begegnung".Um eine spektakuläre Schenkung wird es im nächsten "Wort zu Sonntag" gehen. Der Essener Pfarrer Gereon Alter spricht über den renommierten Maler Gerhard Richter, der sein letztes großes Werk einem alten Kloster überlässt, obwohl er selbst wenig mit Kirche am Hut hat. Alter sieht darin ein Beispiel dafür, wie Glaubende und Suchende in einen spannenden Austausch miteinander kommen können - ja, wie es der alten Kirche gelingen kann, im Hier und Heute anzukommen.Die "Wort zum Sonntag"-Sendung kann unter www.DasErste.de/wort nachgelesen oder als Video-Podcast sowie am jeweiligen Tag nach 18:00 Uhr in der ARD-Mediathek angesehen werden.Redaktion: Markus Schall (WDR)"Future? Zwischen Klimakrise und Corona" in der Sendereihe "Echtes Leben" am Sonntag, 27. September 2020, um 17:30 UhrCorona hat den Kampf der jungen Generation für den Klimaschutz in den Hintergrund gedrängt. Jugendliche, Azubis und Studierende haben Solidarität mit den Älteren bewiesen und auf Vieles verzichten müssen. Nun fragen sie sich, auf welche Veränderungen sich die Gesellschaft einlässt, um ihre Zukunft auf dem Planeten zu sichern.Corvin Drößler, 20, studiert in Potsdam Geografie, derzeit online bei seiner Familie in einem Brandenburger Dorf bei Neuruppin. Die Familie von Josephine Manzambi ist vor 30 Jahren aus dem Kongo immigriert. Die 15-Jährige lebt seit vier Jahren in einer betreuten Wohngruppe der Jugendhilfe in Berlin und machte während des Lockdowns den mittleren Schulabschluss. Beide eint die Angst vor dem Klimawandel und ihr Engagement für "Fridays for Future". Ihr Lebensstil hat sich in den letzten Jahren radikal gewandelt. Durch Corona hat sich ihr Alltagsleben vehement geändert. Jetzt fragen sie sich, auf welche Veränderungen sich die Gesellschaft einlässt, um ihre Zukunft zu sichern.Ein Film von Cosima Jagow-DudaRedaktion: Ulrike Bieritz (rbb)Im Internet: DasErste.de/echteslebenPressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876,E-Mail:agnes.toellner@DasErste.deFotos unter www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4715381