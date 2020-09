Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der vergangenen Woche weniger stark zurückgegangen als erwartet - WTI tendierte nach den EIA-Daten in Richtung $40 - Die Veränderung der Rohölbestände in den USA betrug in der Woche bis zum 18. September -1,6 Millionen Barrel, wie der am Mittwoch veröffentlichte Wochenbericht der US Energy Information Administration ...

Den vollständigen Artikel lesen ...