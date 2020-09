ASSYSTEM: 2020/21 Financial calendar

Paris-La Défense, le 24 septembre 2020

CALENDRIER FINANCIER 2020/21

3 février 2021 Chiffre d'affaires annuel 2020 16 mars Résultats annuels 2020 - Présentation des résultats le 17 mars à 8h30 4 mai Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021 27 mai Assemblée générale des actionnaires 29 juillet Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2021 15 septembre Résultats du 1er semestre 2021 - Présentation des résultats le 16 septembre à 8h30 28 octobre Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021







Les communiqués de presse sont diffusés après bourse.

2020/21 FINANCIAL CALENDAR

3 February 2021 Full-year 2020 revenue release 16 March Full-year 2020 results release - Presentation meeting on 17 March, 8:30 am 4 May First-quarter 2021 revenue release 27 May Annual General Meeting 29 July First-half 2021 revenue release 15 September First-half 2021 results release - Presentation meeting on 16 September, 8:30 am 28 October Third-quarter 2021revenue release







Press releases are distributed after the close of the stock market.





Assystem est cotée sur Euronext Paris - Compartiment B - ISIN: FR0000074148 - ASY.

Plus d'informations sur www.assystem.com/finance

Assystem is listed on Euronext Paris - Compartment B - ISIN: FR0000074148 - ASY.

For more information: www.assystem.com/finance

CONTACTS

Philippe Chevallier

Directeur général délégué Finances

Tél.: +33 (0)1 41 25 28 07 Agnès Villeret

Komodo

Tél.: +33 (0)6 83 28 04 15 - agnes.villeret@agence-komodo.com

Attachment