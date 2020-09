DJ Aktien Schweiz knapp behauptet - Anleger nehmen Gewinne mit

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit kleinen Verlusten ist der schweizerische Aktienmarkt am Mittwoch aus dem Handel gegangen. Zwar setzte sich am Vormittag zunächst die Erholung vom Dienstag fort, doch nutzten Anleger diese gleich wieder zu Gewinnmitnahmen. Diese verstärkten sich, nachdem in den USA Einkaufsmanagerindizes nur im Rahmen der Erwartungen bzw leicht darunter ausgefallen waren.

Marktteilnehmer erklärten dieses Verhalten der Anleger mit den steigenden Corona-Infektionszahlen in Europa und der Befürchtung neuerlicher Lockdown-Maßnahmen mit wahrscheinlich gravierenden Folgen für die Wirtschaft. Auch die Unsicherheit vor der US-Präsidentschaftswahl, das innenpolitische Gezerre in den USA um ein weiteres Corona-Hilfspaket und der Handelskonflikt zwischen den USA und China wurden als Gründe für die Risikoscheu der Investoren genannt.

Der SMI verlor 0,2 Prozent auf 10.330 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursverlierer und zehn -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 42,31 (zuvor: 47,34) Millionen Aktien.

Belastet wurde der SMI von der schwergewichteten Roche-Aktie. Diese gab um 1,8 Prozent nach, nachdem die Roche-Tochter Genentech bei der Entwicklung eines Alzheimer-Medikaments einen Rückschlag erlitten hatte. Die Aktien des zweiten schweizerischen Pharmariesen im SMI, Novartis, sanken um 0,4 Prozent. Das als defensiv geltende SMI-Schwergewicht Nestle verbilligte sich um 0,1 Prozent.

Stark gesucht waren die Aktien des Baustoffherstellers Sika und des Sanitärkeramikherstellers Geberit. Sie verzeichneten Kursgewinne von 2,5 und 1,5 Prozent.

ABB gingen 0,7 Prozent höher aus dem Handel. Das Unternehmen hat von der Werft Guangzhou Shipyard International den Auftrag erhalten, zwei Fährschiffe der Linie P&O Ferries mit Antriebssystemen auszurüsten. Die ABB-Motoren trügen dazu bei, den Kraftstoffverbrauch auf der Strecke Dover-Calais um 40 Prozent zu reduzieren, teilte ABB mit.

In der zweiten Reihe gewannen AMS 2,2 Prozent. Der Konzern hat mit Osram einen Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag geschlossen. Osram hatte zudem am Dienstag für das Geschäftsjahr 2020/21 eine Erholung der Ertragslage in Aussicht gestellt.

September 23, 2020

