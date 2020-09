DJ Seehofer sieht in Migrationsplan der EU-Kommission gute Grundlage

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundesinnenminister Horst Seehofer sieht in dem vorgeschlagenen Migrationspakt der EU-Kommission eine "gute Grundlage" für Gespräche innerhalb der Europäischen Union. Er appellierte an seine europäischen Kollegen, sich auf einen Kompromiss in der umstrittenen Asylfrage zu verständigen.

"Unser Ziel ist es, in der verbleibenden Zeit der deutschen EU-Ratspräsidentschaft eine politische Verständigung über die Grundsätze der EU-Migrations- und Asylpolitik zu erreichen. Eine funktionierende europäische Migrationspolitik gibt es zurzeit nicht", erklärte der CSU-Politiker. Allen müsse klar sein, dass die Migrationspolitik "über das Schicksal Europas" entscheidet. Hier sei ein "echter Neuanfang" dringend notwendig. "Wir haben jetzt die große Möglichkeit, der Welt zu zeigen, dass Europa bei diesem schwierigen Thema zusammensteht", so Seehofer.

Eine erste Beratung über das vorgeschlagene Migrations- und Asylpaket der EU-Kommission sei für das Treffen der EU-Innenminister am 8. Oktober geplant.

Die Kommission hat am Mittwoch ein Paket an Maßnahmen vorgeschlagen, dass schnelle Asylverfahren an den Außengrenzen und mehr Abschiebungen vorsieht.

Zwar sollen EU-Mitgliedstaaten nicht verpflichtet werden, Flüchtlinge zur Entlastung anderer EU-Länder aufzunehmen. Stattdessen können sie bei Abschiebungen helfen. Die Kommission bietet EU-Ländern, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, dafür die Übernahme von "Rückführungs-Patenschaften" an.

Sie können demnach für die Abschiebung abgelehnter Bewerber aus den Ankunftsländern sorgen. Gelingt ihnen das nach acht Monaten nicht, müssen sie die Migranten aber fortan bei sich unterbringen. Zudem soll ein "Rückführungskoordinator" ernannt werden, um Mitgliedstaaten bei Abschiebungen zu unterstützen.

Zu dem Kommissionsvorschlag gehört auch die Neuregelung der Zuständigkeit für ankommende Asylbewerber. Nach den bisher geltenden Dublin-Regeln war das Land zuständig, in dem ein Flüchtling zuerst europäischen Boden betritt. Dublin soll demnach abgeschafft und durch eine neue Gesetzgebung ersetzt werden.

