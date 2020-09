Am Mittwoch hat Volkswagen den als Weltauto angekündigten Elektro-SUV VW ID-4 offiziell vorgestellt. Der erinnert optisch an einen Tiguan, wenn auch in runder. Der Volkswagen ID-4 ist ein rein elektrischer SUV, der besonders mit einem wettbewerbsfähigen Preis überzeugen soll. VW sieht viele Parallelen zum Käfer, der der erste wahre Volkswagen war. Entsprechend sei der VW ID-4 die wichtigste Produktneuvorstellung seit dem Käfer. So sieht es jedenfalls Scott Keogh, der Chef von VW in den USA. VW: Wichtigster Produkt-Launch seit dem Käfer Auf den ...

