DJ MÄRKTE EUROPA/Fester - Erholung steht auf dünnen Füßen

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen haben am Mittwoch mit leichten Gewinnen geschlossen. Der DAX legte um 0,4 Prozent auf 12.643 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 schloss 0,5 Prozent höher bei 3.180 Zählern. Allerdings schlossen die Indizes damit deutlich unter den Tageshochs, im DAX lag dieses bei 12.831. Stützend wirkten zunächst Einkaufsmanagerindizes aus dem verarbeitenden Gewerbe in der Eurozone, die teilweise deutlich über den Prognosen ausgefallen waren. Der Service-Sektor enttäuschte dagegen.

Belastend wirkten am Nachmittag nachgebende US-Börsen. "Die Belastungsfaktoren bleiben hoch", sagte ein Marktteilnehmer, der auf neue Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie, die stockenden Brexit-Verhandlungen, die Unsicherheit vor den US-Präsidentschaftswahlen und die immer schärferen Töne im Streit zwischen den USA und China verwies.

Kein Ende der Hängepartie um US-Konjunkturpaket in Sicht

Daneben merkte CMC an, dass die Hängepartie in Sachen Konjunkturpaket in den USA die Wall Street und damit auch die anderen Börsen in den kommenden Tagen und Wochen ausbremsen dürfte. "Man hatte sich darauf eingestellt, dass Konjunkturpaket und Anschlussfinanzierung des Arbeitslosengeldes schnell kommen. Nun aber schwindet die Hoffnung mehr und mehr. Auch die US-Notenbank hat klargestellt, dass sie nicht mehr agieren will, bevor das Konjunkturpaket steht", hieß es.

Der Reisesektor führte mit Aufschlägen von 2,1 Prozent die Erholung an Europas Börsen an. Im Handel war von einer reinen technischen Erholung nach den jüngsten Abgaben die Rede. Das fundamentale Umfeld für den Reisesektor bleibe schwierig: Lufthansa gewannen 1,6 Prozent.

Nach sehr guten Nike-Zahlen ging es für Adidas um 4,4 Prozent nach oben, Puma schlossen 4,1 Prozent höher. Der Nike-Gewinn legte entgegen den Prognosen im abgelaufenen Geschäftsquartal zu. Den Umsatz konnte Nike nahezu halten, erwartet worden war hier ein deutliches Minus. Außerdem erhöhten sich die Internetbestellungen um 82 Prozent und damit noch stärker als im Quartal zuvor, obwohl nahezu alle Läden wieder offen waren.

Für Osram ging es um 14,1 Prozent auf 49,52 Euro nach oben. Osram hat sich mit seinem Mehrheitsaktionär AMS auf einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geeinigt. AMS bietet den ausstehenden Aktionären ein Abfindungsangebot von 44,65 Euro je Aktie. "Ein Grund ist sicherlich die Garantie-Dividende", sagte ein Händler mit Blick auf den über dem gebotenen Preis liegenden Kurs. Sie liefert bei netto 2,24 Euro jährlich eine hohe Dividendenrendite gemessen am Zinsumfeld.

Extrem positiv sind die Analysten der Commerzbank für Osram: Sie haben ihr Votum auf "Kaufen" erhöht und das Kursziel auf 80 Euro verdoppelt und verweisen ebenfalls auf die sehr attraktiven Konditionen des Vertrags. AMS gewannen 2,2 Prozent.

Prognose von Allgeier kommt nicht gut an

Für Allgeier ging es um 15,4 Prozent nach unten. Die Prognose für das laufende Jahr kam bei den Anlegern nicht gut an: Das Unternehmen rechnet für 2020 mit einem Umsatz in der Größenordnung des Vorjahres, die bereinigte EBITDA-Marge soll bei 10 bis 12 Prozent liegen - am Markt wurde mit mehr gerechnet. Nach einer Kaufempfehlung durch Warburg ging es dagegen für Wacker Chemie um 5,7 Prozent nach oben.

Enttäuschend verlief das Börsendebüt des Wohnmobilherstellers Knaus Tabbert. Die Aktien wurden nach Reduzierung des Angebotsvolumens am unteren Ende der Spanne von 58 bis 74 Euro mit 58 Euro platziert und schlossen mit 54,50 deutlich unter diesem Niveau.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.180,11 +15,98 +0,5% -15,1% Stoxx-50 2.917,39 +17,08 +0,6% -14,3% Stoxx-600 359,53 +1,98 +0,6% -13,5% XETRA-DAX 12.642,97 +48,58 +0,4% -4,6% FTSE-100 London 5.899,26 +69,80 +1,2% -22,7% CAC-40 Paris 4.802,26 +29,42 +0,6% -19,7% AEX Amsterdam 545,68 +4,90 +0,9% -9,7% ATHEX-20 Athen 1.484,05 -6,16 -0,4% -35,4% BEL-20 Bruessel 3.215,63 -5,25 -0,2% -18,7% BUX Budapest 32.515,39 +218,65 +0,7% -29,4% OMXH-25 Helsinki 4.299,92 -1,43 -0,0% +1,9% ISE NAT. 30 Istanbul 1.231,71 +7,55 +0,6% -11,3% OMXC-20 Kopenhagen 1.347,03 +11,03 +0,8% +18,6% PSI 20 Lissabon 4.121,94 -34,43 -0,8% -21,6% IBEX-35 Madrid 6.654,20 +5,60 +0,1% -30,3% FTSE-MIB Mailand 18.929,89 +34,30 +0,2% -19,6% RTS Moskau 1.195,77 +2,71 +0,2% -22,8% OBX Oslo 738,05 -0,58 -0,1% -12,5% PX Prag 861,69 -6,36 -0,7% -22,8% OMXS-30 Stockholm 1.795,64 +13,72 +0,8% +1,3% WIG-20 Warschau 1.685,40 -7,69 -0,5% -21,6% ATX Wien 2.111,70 -18,52 -0,9% -32,3% SMI Zuerich 10.330,06 -25,51 -0,2% -2,7% DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:59 Di, 18:00 % YTD EUR/USD 1,1682 -0,22% 1,1693 1,1702 +4,2% EUR/JPY 123,03 +0,15% 122,89 122,94 +0,9% EUR/CHF 1,0778 +0,08% 1,0768 1,0766 -0,7% EUR/GBP 0,9151 -0,43% 0,9206 0,9197 +8,1% USD/JPY 105,33 +0,36% 105,10 105,06 -3,2% GBP/USD 1,2765 +0,24% 1,2702 1,2723 -3,7% USD/CNH (Offshore) 6,8149 +0,49% 6,7929 6,7843 -2,2% Bitcoin BTC/USD 10.452,01 -0,88% 10.427,26 10.455,76 +45,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 39,83 39,80 +0,1% 0,03 -29,9% Brent/ICE 41,77 41,72 +0,1% 0,05 -32,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.863,95 1.900,20 -1,9% -36,25 +22,8% Silber (Spot) 23,07 24,43 -5,5% -1,35 +29,3% Platin (Spot) 852,45 870,93 -2,1% -18,48 -11,7% Kupfer-Future 2,99 3,06 -2,3% -0,07 +5,9% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/err

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2020 12:29 ET (16:29 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.