Heidelberg (ots) - Um die Gegensätze innerhalb der EU zu überwinden, hat die Kommission sich auf die Punkte konzentriert, auf die sich alle einigen können: Abschiebung und Abschreckung. Jene Staaten, die ohnehin keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, können sich nun bequemerweise als "Abschiebe-Paten" einbringen. Bemerkenswert ist aber vor allem, was alles nicht in dem Konzept steht: eine verbindliche Verteilquote etwa, die das ewige Gerangel um Flüchtlinge verhindern würde. Oder eine Antwort auf die Frage, wie man eine schnelle Bearbeitung von Asylanträgen - die ja tatsächlich sinnvoll wäre - gewährleisten will.



Eines der Hauptprobleme des Konzepts besteht darin, dass man im Kern weiter an dem Dublin-Verfahren festhält. Damit überlässt man die Verantwortung den Staaten, die zufällig im Süden Europas liegen - vor allem Italien und Griechenland. Und so ist weiter möglich, was man eigentlich verhindern will: Dass an den EU-Außengrenzen wieder überfüllte Lager wie Moria entstehen.



Pressekontakt:



Rhein-Neckar-Zeitung

Dr. Klaus Welzel

Telefon: +49 (06221) 519-5011



Original-Content von: Rhein-Neckar-Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66730/4715431

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de