VANCOUVER, British Columbia, Sept. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V/ASX: EMN) (das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass gemäß ASX-Notierungsregel 3.10A die folgenden beschränkt handelbaren Wertpapiere aus der Hinterlegung freigegeben werden:



Bezeichnung des Wertpapiers Anzahl Freigabedatum Stammaktien 25.770.569 2. Oktober 2020 Optionen zum Kauf von Stammaktien 7.175.000 2. Oktober 2020 Optionsscheine zum Kauf von Stammaktien 5.756.750 2. Oktober 2020

Ein Teil der Stammaktien enthält 2.816.111 CHESS-Hinterlegungsanteile (CHESS depositary interests, "CDIs", wobei jeder CDI eine Stammaktie repräsentiert), die nach der Freigabe aus der Hinterlegung an der ASX notiert werden. Die verbleibenden Stammaktien, Optionen und Optionsscheine werden nicht an der ASX notiert. Das Unternehmen bestätigt, dass einige oder alle dieser Wertpapiere gemäß ihren Regeln an der TSX-V notiert sein können.

Über Euro Manganese Inc.

Euro Manganese Inc. ist ein kanadisches Mineralrohstoffunternehmen, dessen Hauptaugenmerk das Vorantreiben der Bewertung und Entwicklung des Chvaletice Manganprojekts in der Tschechischen Republik gilt, an dem es eine 100%ige Beteiligung hält. Das geplante Projekt widmet sich dem Recycling alter Bergbauabraumhalden, die Europas größte Manganlagerstätte enthalten und strategisch in der Tschechischen Republik gelegen sind. EMN hat sich zum Ziel gesetzt, ein führender, wettbewerbsfähiger und umweltfreundlicher Rohstoffproduzent von hochreinen Manganprodukten im Herzen Europas zu werden, der sowohl die Lithium-Ionen-Batterieindustrie als auch Hersteller von Spezialstahl- und Aluminiumlegierungen bedient.

