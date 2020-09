DGAP-News: HENSOLDT AG / Schlagwort(e): Börsengang

HENSOLDT AG: Endgültiger Angebotspreis für Aktien der HENSOLDT AG auf 12 Euro pro Aktie festgelegt



23.09.2020 / 22:56

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Endgültiger Angebotspreis für Aktien der HENSOLDT AG auf 12 Euro pro Aktie festgelegt

- Gesamtangebotsgröße von circa 460 Millionen Euro bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option

- Impliziert eine Marktkapitalisierung von 1,26 Milliarden Euro und einen Unternehmenswert von 2,29 Milliarden Euro

- Erwarteter Streubesitz von 37%, wenn Greenshoe-Option vollständig ausgeübt wird

- Erster Handelstag am 25. September 2020 an der Frankfurter Wertpapierbörse

-



Taufkirchen, 24. September 2020 - Der endgültige Angebotspreis für die Aktien der HENSOLDT AG ("HENSOLDT"), Europas größter Anbieter mit ausschließlicher Ausrichtung auf elektronische Sensorlösungen, wurde von HENSOLDT und ihrem Eigentümer Square Lux Holding II S.à. r.l. ("Veräußernder Anteilseigner"), einer Gesellschaft im indirekten Besitz von Fonds, die von KKR beraten werden ("KKR"), sowie in Abstimmung mit den Konsortialbanken auf 12 Euro pro Aktie festgelegt. Insgesamt werden 38.333.333 Inhaberaktien ohne Nennwert bei Investoren platziert. Die Platzierung umfasst 25.000.000 neu ausgegebene Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 13.333.333 bestehende Aktien aus dem Besitz des Veräußernden Anteilseigners. Letztere bestehen aus 8.333.333 Sekundären Basisaktien und 5.000.000 Mehrzuteilungsaktien im Rahmen der Greenshoe-Option.

Bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option und basierend auf dem endgültigen Angebotspreis beläuft sich die Gesamtangebotsgröße auf ca. 460 Millionen Euro. Das entspricht einer Marktkapitalisierung von 1,26 Milliarden Euro und einem Unternehmenswert[1] von 2,29 Milliarden Euro. Nach Abschluss des Angebots und bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option beträgt der erwartete Streubesitz ca. 37%.

HENSOLDT erwartet, dass sich die Bruttoerlöse aus der Kapitalerhöhung auf 300 Millionen Euro belaufen werden. HENSOLDT will die Erlöse unter anderem dafür nutzen, den hoch visiblen Wachstumskurs fortzusetzen, die bestehende Investmentstrategie weiterzuführen und die Bilanz zu stärken. Der Veräußernde Anteilseigner erhält die Erlöse aus dem Verkauf bestehender Aktien, die sich voraussichtlich auf einen Wert von 160 Millionen Euro belaufen werden, unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option.

Thomas Müller, CEO von HENSOLDT, sagte: "Der erfolgreiche Börsengang ist nicht nur eine tolle Bestätigung für unsere Arbeit in den vergangenen dreieinhalb Jahren. Mit dem Rückenwind aus dem Börsengang machen wir nun einen großen Schritt, um unsere Position als Europas größter, plattformunabhängiger Anbieter von Sensorlösungen im Verteidigungs- und Sicherheitssektor mit globaler Reichweite zu stärken."

Die Aktien der HENSOLDT AG werden voraussichtlich ab 25. September 2020 im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Das Handelssymbol von HENSOLDT lautet HAG, die deutsche Wertpapierkennnummer (WKN) ist HAG000, die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000HAG0005. Die Abwicklung und der Vollzug des Angebots sind für den 29. September 2020 geplant.

BofA Securities, J.P. Morgan, KKR Capital Markets und Deutsche Bank fungieren im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion als Joint Global Coordinators. Citigroup, COMMERZBANK, UniCredit Bank AG und Crédit Agricole CIB werden die Transaktion als Joint Bookrunners unterstützen. Mizuho International wird als Co-Manager fungieren.

Über HENSOLDT

HENSOLDT ist ein Pionier der Technologie und Innovation im Bereich der Verteidigungs- und Sicherheitselektronik mit einer mehr als 150-jährigen Geschichte und Vorgängerunternehmen wie Carl Zeiss, Airbus, Dornier, Messerschmitt und Telefunken. Das Unternehmen mit Sitz in Taufkirchen bei München ist ein deutscher Champion mit strategischen Führungspositionen auf dem Gebiet von Sensorlösungen für Verteidigungs- und Nicht-Verteidigungsanwendungen. HENSOLDT entwickelt auf der Basis innovativer Ansätze für Datenmanagement, Robotik und Cyber-Sicherheit neue Produkte zur Bekämpfung vielfältiger Bedrohungen. Mit mehr als 5.400 Mitarbeitern (Stand: 31. Dezember 2019) erzielte HENSOLDT 2019 einen Umsatz von 1,11 Milliarden Euro.

www.hensoldt.net

Über KKR

KKR ist ein weltweit führender Investor, der in diverse Anlageklassen investiert, darunter Private Equity, reale Vermögenswerte, Kreditprodukte und, durch strategische Partner, in Hedgefonds. Im Mittelpunkt steht die Erwirtschaftung attraktiver Anlageerträge über einen langfristigen und disziplinierten Investmentansatz, die Beschäftigung hochqualifizierter Experten und die Schaffung von Wachstum und Wert bei den Anlageobjekten. KKR investiert eigenes Kapital zusammen mit dem Kapital seiner Partner und eröffnet Drittunternehmen über sein Kapitalmarktgeschäft attraktive Entwicklungsmöglichkeiten. Verweise auf die Investitionen von KKR können sich auch auf die Aktivitäten der von KKR verwalteten Fonds beziehen. Weitere Informationen über KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR) erhalten Sie auf der KKR-Website unter www.kkr.com und auf Twitter @KKR_Co.

Pressekontakt HENSOLDT

Joachim Schranzhofer Tel.: +49 (0)89.51518.1823

joachim.schranzhofer@hensoldt.net



Pressekontakt KKR

Raphael Eisenmann Tel.: +49 (0)69.9218.7486

reisenmann@heringschuppener.com

Thea Bichmann Tel.: +49 (0)69.9218.7415

tbichmann@heringschuppener.com

Haftungsausschluss

Diese Mitteilung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren. Die Angebotsperiode für die hierin genannten Wertpapiere ist bereits abgelaufen.

Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen wurden von HENSOLDT erstellt und unterliegen HENSOLDTS alleiniger Verantwortung. Hierin erwähnte Wertpapiere dürfen in den oder in die Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der "Securities Act") verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere nicht in Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder an oder für Rechnung von Staatsangehörigen, Gebietsansässigen oder Bürgern von Australien, Kanada, Japan oder Südafrika verkauft oder angeboten werden.

Kein ausländischer Investor (einschließlich Investoren mit Sitz in Deutschland, aber mit direkten oder indirekten ausländischen Aktionären von 10% oder mehr) darf nach den anwendbaren deutschen Gesetzen zur Investitionskontrolle (Außenwirtschaftsverordnung - AWV) ohne vorherige Genehmigung direkt oder indirekt 10% oder mehr der Stimmrechte an HENSOLDT erwerben. Jeder Erwerb, der gegen die deutschen Gesetze zur Investitionskontrolle verstößt, kann nichtig sein und Sanktionen unterliegen. Einzelheiten zu den deutschen Gesetzen zur Investitionskontrolle werden in dem Prospekt dargelegt, der bei der Hensoldt AG, Willy-Messerschmitt-Straße 3, 82024 Taufkirchen, Deutschland, sowie auf der Website von HENSOLDT https://investors.hensoldt.net/websites/hensoldt/German/0/geplanter-ipo.html kostenlos erhältlich ist.

In jedem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (außer Deutschland) und im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung nur an "qualifizierte Anleger" in diesem Mitgliedstaat im Sinne von Artikel 2 lit. (e) der Prospektverordnung (Verordnung (EU) 2017/1129).

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebotsdokument noch ein öffentliches Angebot von Wertpapieren im Vereinigten Königreich dar, auf das Abschnitt 85 des Financial Services and Markets Act 2000 des Vereinigten Königreichs Anwendung findet, und ist nicht als Empfehlung zu verstehen, dass irgendeine Person Wertpapiere als Teil des Angebots zeichnen oder kaufen sollte. Diese Mitteilung wird nur kommuniziert an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden; (ii) Personen, die Berufserfahrung in Angelegenheiten im Zusammenhang mit Investitionen haben, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der geänderten Fassung) (die "Order") fallen, oder (iii) vermögenden Unternehmen, nicht eingetragenen Vereinigungen und anderen Körperschaften, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (alle diese Personen werden zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht aufgrund dieser Kommunikation oder ihres Inhalts handeln oder sich auf diese Mitteilung oder ihren Inhalt verlassen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Kommunikation bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen werden. Diese Mitteilung darf ohne vorherige Zustimmung von HENSOLDT weder ganz noch teilweise veröffentlicht, vervielfältigt, verteilt oder anderweitig einer anderen Person zugänglich gemacht werden.

BofA Securities, J.P. Morgan, KKR Capital Markets, Deutsche Bank, Citigroup, COMMERZBANK, UniCredit Bank AG, Crédit Agricole CIB und Mizuho International handeln ausschließlich für HENSOLDT und den Veräußernden Anteilseigner und niemanden sonst im Zusammenhang mit der Transaktion. Sie betrachten in diesem Zusammenhang keine andere Person als ihren jeweiligen Kunden und sind außer HENSOLDT und dem Veräußernden Anteilseigner niemandem gegenüber verantwortlich für den Schutz ihrer jeweiligen Kunden oder für die Beratung in Bezug auf die Transaktion, den Inhalt dieser Mitteilung oder andere hierin erwähnte Angelegenheiten.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und Informationen der Geschäftsführung und basieren auf Informationen, die der Geschäftsführung derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen dürfen nicht als Versprechen für das Eintreten zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen verstanden werden und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten. Tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse können sich erheblich von den in solchen Aussagen beschriebenen unterscheiden, u.a. aufgrund von Veränderungen im allgemeinen Wirtschafts- und Wettbewerbsumfeld (einschließlich aufgrund der Corona-Pandemie), Risiken im Zusammenhang mit den Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen, Änderungen internationaler und nationaler Gesetze und Vorschriften, insbesondere in Bezug auf Steuergesetze und -vorschriften, die sich auf HENSOLDT auswirken, und anderen Faktoren. Weder HENSOLDT noch eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt irgendeine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen. BofA Securities, J.P. Morgan, KKR Capital Markets, Deutsche Bank, Citigroup, COMMERZBANK, UniCredit Bank AG, Crédit Agricole CIB und Mizuho International und ihre jeweiligen Tochtergesellschaften lehnen ausdrücklich jede Verpflichtung oder Zusage ab, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

In Verbindung mit der Transaktion können BofA Securities, J.P. Morgan, KKR Capital Markets, Deutsche Bank, Citigroup, COMMERZBANK, UniCredit Bank AG, Crédit Agricole CIB und Mizuho International und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen einen Teil der Wertpapiere in der Transaktion als Kapitalposition übernehmen und in dieser Eigenschaft solche Wertpapiere und andere Wertpapiere von HENSOLDT oder damit verbundene Investitionen im Zusammenhang mit der Transaktion oder anderweitig für eigene Rechnung behalten, kaufen, verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Dementsprechend sind Verweise im Prospekt, sobald er veröffentlicht ist, auf die Wertpapiere, die ausgegeben, angeboten, gezeichnet, erworben, platziert oder anderweitig gehandelt werden, so zu verstehen, dass sie jede Ausgabe oder jedes Angebot oder jede Zeichnung, jeden Erwerb, jede Platzierung oder jeden Handel von BofA Securities, J.P. Morgan, KKR Capital Markets, Deutsche Bank, Citigroup, COMMERZBANK, UniCredit Bank AG, Crédit Agricole CIB und Mizuho International und allen ihren verbundenen Unternehmen, die in dieser Eigenschaft handeln, einschließen. Darüber hinaus können sie und jede ihrer Tochtergesellschaften mit Investoren Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich Swaps oder Differenzgeschäfte) abschließen, in deren Zusammenhang BofA Securities, J.P. Morgan, KKR Capital Markets, Deutsche Bank, Citigroup, COMMERZBANK, UniCredit Bank AG, Crédit Agricole CIB und Mizuho International und jede ihrer Tochtergesellschaften von Zeit zu Zeit Wertpapiere erwerben, halten oder veräußern können. BofA Securities, J.P. Morgan, KKR Capital Markets, Deutsche Bank, Citigroup, COMMERZBANK, UniCredit Bank AG, Crédit Agricole CIB und Mizuho International beabsichtigen nicht, den Umfang solcher Investitionen oder Transaktionen zu veröffentlichen außer in Übereinstimmung mit gesetzlichen oder regulatorischen Verpflichtungen, dies zu tun.

Weder BofA Securities, J.P. Morgan, KKR Capital Markets, Deutsche Bank, Citigroup, COMMERZBANK, UniCredit Bank AG, Crédit Agricole CIB oder Mizuho International noch einer ihrer jeweiligen Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter übernimmt irgendeine Verantwortung oder Haftung für oder gibt eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Garantie ab in Bezug auf die Wahrheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Mitteilung (oder ob Informationen in dieser Mitteilung ausgelassen wurden) oder andere Informationen in Bezug auf HENSOLDT, seine Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen, ob schriftlich, mündlich oder in visueller oder elektronischer Form, und wie auch immer übermittelt oder zur Verfügung gestellt, oder für Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Mitteilung oder ihres Inhalts ergeben oder anderweitig damit in Zusammenhang stehen.

In Verbindung mit der Transaktion kann BofA Securities, als Stabilisierungsmanager, oder ein von ihr Beauftragter, im Rahmen des anwendbaren Rechts eine Mehrzuteilung der Aktien von HENSOLDT vornehmen (ohne dazu verpflichtet zu sein) oder andere Transaktionen durchführen, um den Marktpreis der Aktien von HENSOLDT auf einem höheren Niveau zu stützen, als dies sonst auf dem offenen Markt der Fall wäre. BofA Securities ist nicht verpflichtet, solche Transaktionen zu tätigen, und solche Transaktionen können an jedem Handelsplatz, im Freiverkehr, an der Börse oder anderweitig durchgeführt werden und können jederzeit während des Zeitraums durchgeführt werden, der am Tag der Aufnahme des Handels mit den Aktien von HENSOLDT am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse beginnt und spätestens 30 Kalendertage danach endet. Es besteht jedoch keine Verpflichtung für BofA Securities oder einen ihrer Vertreter, stabilisierende Transaktionen durchzuführen, und es gibt keine Zusicherung, dass stabilisierende Transaktionen durchgeführt werden. Solche Stabilisierungsmaßnahmen können, falls sie begonnen wurden, jederzeit ohne vorherige Ankündigung eingestellt werden. In keinem Fall werden Maßnahmen ergriffen, um den Marktpreis der Aktien von HENSOLDT über dem Angebotspreis zu stabilisieren. Vorbehaltlich gesetzlicher oder regulatorischer Vorschriften beabsichtigen weder BofA Securities noch einer ihrer Vertreter, den Umfang der im Zusammenhang mit der Transaktion vorgenommenen Mehrzuteilungen und/oder Stabilisierungstransaktionen offenzulegen.

In Verbindung mit der Transaktion kann BofA Securities als Stabilisierungsmanager zu Stabilisierungszwecken eine Mehrzuteilung von bis zu 15% der Gesamtzahl der in der Transaktion enthaltenen Aktien von HENSOLDT vornehmen. Um es ihr zu ermöglichen, Leerverkaufspositionen abzudecken, die sich aus solchen Mehrzuteilungen und/oder aus Verkäufen von Aktien von HENSOLDT ergeben, die von ihr während des Stabilisierungszeitraums getätigt wurden, wird BofA Securities Mehrzuteilungsvereinbarungen eingehen, gemäß denen BofA Securities Käufer für zusätzliche Aktien bis zu einem Maximum von 15% der Gesamtzahl der in der Transaktion enthaltenen Aktien von HENSOLDT (die "Mehrzuteilungsaktien") zum Angebotspreis kaufen oder beschaffen kann. Die Mehrzuteilungsvereinbarungen können ganz oder teilweise nach Mitteilung von BofA Securities jederzeit am oder vor dem 30. Kalendertag nach Beginn des Handels der Aktien von HENSOLDT am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse ausgeübt werden. Jegliche Mehrzuteilungsaktien, die gemäß den Mehrzuteilungsvereinbarungen zur Verfügung gestellt werden, einschließlich aller Dividenden und sonstigen Ausschüttungen, die für die Aktien von HENSOLDT erklärt, vorgenommen oder gezahlt werden, werden zu den gleichen Bedingungen gekauft, wie die Aktien von HENSOLDT, die bei der Transaktion ausgegeben oder verkauft werden, und bilden mit den anderen Aktien von HENSOLDT für alle Zwecke eine einzige Klasse.

[1] hnet zum 30. Juni 2020 (d.h. erwartete Marktkapitalisierung basierend auf dem Angebotsvolumen und der Preisspanne, plus Nettoverschuldung, berechnet als Finanzierungsverbindlichkeiten und Leasingverbindlichkeiten minus Barmittel, plus Pensionsverbindlichkeiten und plus nicht beherrschende Anteile, jeweils zum 30. Juni 2020, minus angestrebtem primären Nettoerlös).